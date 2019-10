Vijfde oranje lint voor Jeanine Nieuwenhuis

Nadat ze al een paar hele goede dressuurdagen gehad had, reed Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. United) naar de winst in de GP kür op muziek. De combinatie kwam uit op 75,74%. De tweede plaats was voor de Duitse Juliette Piotrowski met de Oldenburgs goedgekeurde hengst Sir Diamond (v. Sandro Hit). Zij scoorde 73,995% en kreeg van de jury bij H exact dezelfde scores als Nieuwenhuis.