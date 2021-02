Von Bredow met Ferdinand naar winst in GPS

Eind januari reed Jessica von Bredow-Werndl haar eerste Grand Prix Specialproef met Ferdinand BB (v. Florencio I) in Salzburg. Dit weekend won het duo de proef op de nationale wedstrijd in Stadl Paura, met maar liefst 76,405%. Ook KWPN'er Elastico (v. Johnson), die voorheen onder Saskia van Es uitkwam, deed van zich spreken.

De tweede plaats in de GPS ging naar Ulrike Prunthaller met Quarz (v. Quaterback), die 74,804% haalde. Ze werd gevolgd door Raphael Netz op KWPN-hengst Elastico, die naar 73,823% reed. Elastico is in bezit van Akane Kuroki uit Japan. Dit was zijn eerste GPS onder Netz.

Grand Prix

Gisteren in de GP ging de winst ook al naar Von Bredow en Ferdinand. Toen werden Netz en Elastico tweede.

Uitslag

Bron: St-Georg / Horses.nl