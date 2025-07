Razzmatazz en Perfect Ritme winnen Subli Competitie Aerdenhout

Op de derde selectiewedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden zondag in Aerdenhout scoorden vier paarden boven de 80%. Topscoorder bij de vierjarigen was Razzmatazz (v. Vitalis) met 81,2 en beste bij de vijfjarigen was Perfect Ritme (v. Lord Europe) met 84,4. Beide paarden werden vakkundig voorgesteld door Kim Noordijk.

Bij de vijfjarigen werden drie paarden beloond met scores boven de 80%. De door Kim Noordijk voorgestelde Perfect Ritme was de uitschieter met 84,4. Pitch Perfect (v. Le Formidable) en Vai Bruntink, die vorige maand de selectiewedstrijd in Delft wonnen, werden nu tweede met 82,2. De door Margriet Simonse gereden Hexagons Popeye (v. Double Dutch) volgden op de derde plaats met 80,8.

Vierjarigen

Ook bij de vierjarigen mocht Kim Noordijk zich als eerste opstellen door Razzmatazz naar 81,2 punten te rijden. Net zoals bij de vijfjarigen had Vai Bruntink ook hier de nummer twee onder het zadel: Rayabel S (v. Glock’s Taminiau), die vorige maand in Delft won. In Aerdenhout werd de proef beloond met 77,8. Diezelfde score van 77,8 was er ook voor Noordijk en Roebel (v. Romanov), die derde werd.

Veel toekomstverwachting

Beide rubrieken op het terrein van de NHRV in Aerdenhout werden beoordeeld door Paula Osterholt en Els Schotman. “In de kopgroep bij de vijfjarigen werd echt goed gereden met hele goede paarden waar we in de toekomst veel van kunnen verwachten”, vertelt Paula Osterholt. “Kim stak er qua rijderij echt bovenuit. Vai en Margriet scheelden heel weinig, zowel Perfect Pitch als Hexagons Popeye zijn hele goede paarden en qua gangen was er geen verschil.”

Neus eruit

“Ook bij de vierjarigen stelde Kim haar paarden zo ongelooflijk fijn voor. Sommige paarden waren net te rond ingesteld. Het zijn vierjarigen en dat mag allemaal nog. Maar we zien liever de neus eruit en mooi op lengte”, vertelt Osterholt.

Bron: Persbericht