Van der Schans: ‘Comthago VDL is niet ‘fit to compete’ voor het EK’

Na de landenwedstrijd donderdagavond in Aken heeft bondscoach Wout Jan van der Schans noodgedwongen een wijziging moeten toepassen in zijn TeamNL dat deelneemt aan het Europees Kampioenschap voor springruiters dat van 16 t/m 20 juli plaatsvindt in La Coruña (Spanje). “Comthago VDL en Hessel Hoekstra kregen in de tweede manche van de landenwedstrijd in Aken een weigering voor de driesprong en daarbij heeft de hengst zich waarschijnlijk licht geblesseerd. Voor het welzijn van het paard willen we hem de tijd geven om te herstellen en komt het Europees kampioenschap over anderhalve week te vroeg", aldus Van der Schans.

Van der Schans vervolgt: “Daarmee schuiven Michael Greeve en Denver door naar het team en heb ik Kevin Jochems met Camilla van de Helle toegevoegd als vijfde combinatie. Zij waren al eerste reserve. Dit jaar hebben ze al in een aantal landenwedstrijden goed gepresteerd en in Aken sprongen ze heel goed in de landenwedstrijd. Kevin en Camilla van de Helle kunnen ervaring opdoen op het EK en daar kunnen we volgend jaar met het WK in Aken op de kalender profijt van hebben.”

TeamNL voor het EK

Maikel van der Vleuten

Beauville Z N.O.P. (v. Bustique)

Eigenaar: Pontegadea Espana slu Marta Ortega Perez (Spa)

Kim Emmen

Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold)

Eigenaar: Conny Viscaal en Eric Berkhof

Willem Greve

Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles)

Eigenaar: Fam. Korbeld en Willem Greve Sportpaarden BV

Michael Greeve

Denver (v. Diarado)

Eigenaar: Michael Greeve en Trelawny Farm (VS)

Kevin Jochems (reserve)

Camilla van de Helle (v. L.B. Crumble)

Eigenaar: Kevin Jochems en Stoeterij van de Helle

Bron: KNHS