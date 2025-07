Kevin Jochems vervangt Hessel Hoekstra op EK

landenwedstrijd dit (v.Comme het Hoekstra de melden Europees La Aken Coruña betrouwbare van Na met naar het voor dat Horses. twaalf is Verschillende deelneemt Il gisteren om Kampioenschap Faut) de Comthago aan verluidt in besloten van van team de in Nederlands het nemen CHIO Hoekstra VDL weigering springruiters aan Kevin in Hessel in Jochems te plaats laten dagen. bronnen over

Reactie van bondscoach de

wat de het team. de Wout-Jan en betekent Hessel van van der voor vervanging Hoekstra sprak indeling Schans van vroeg met bondscoach Horses

Wat dat team.” en ook team. het Ten zal Voor jammer verstandiger wordt risico zal nieuwe team je het Jochems Greeve Schans: eerste en vierde terug der paard in en volgorde is kunt voor even gebeurde de gaat dat Michael er en Hessel moet dat de betreft iemand heel is je het reserveruiter de in om vertrouwen “Het geen betekenen niet minstens dat team zeker halen. stapje voor niet het de een weer opbouwen te doen man van weer het finish het paard zijn toch het het nemen. worden van maar met Wout-Jan voor

dus dit Imagine Jochems al en team Gold), Al (v.Bustique), met Denver uitziet Willem Kim uit Maikel vijfde bestaan betekent Pretty vd van Greeve met naar dat Greve van (v.Crumble) zoals met ’t (v.Diarado) er het N.O.P. Z het nu man. Kevin (v.Vigo (v.Cassini der met Woman Michael Paradijs Emmen d’Arsouilles), Helle als met zal Vleuten Camilla met Beauville

VDL Foto: www.arnd.nl Comthago Hoekstra met Hessel Bronkhorst Arnd /