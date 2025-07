Column Rick Helmink: Waar dromen waar worden

erelijst, de Aken-debutant: traditionele Aken, van Barcha. STAWAG-1,45m.-rubriek, ruiter Stephan de met een openingsproef Freitas nummer vorige de won verdienstelijke dinsdag week de een 70 Een CHIO de van In Braziliaan de wereldranglijst.

overwinning”, mijn zie al Aken, hij respect als eerste boezemt mogen is zo’n ook alleen hier in. ruiter hier de aan En persteam het vertelde keer ik Aken. Soers van enorm bij “Dit een rijden in

toch de Spelen blijft en Olympische Twee ‘Aken’ droom

geboortestad keer Aken Olympische droom: Precies reed, had Aken. van die het de eerste altijd al toont man paardensport. in week twee de bene tot in Rio nog nota Spelen dat in aan De rijden de één afgelopen uitzonderlijke Janeiro, zijn op

Geschiedenis

dressuurring. Maar de die worden waar, dromen dan in er op rest geschiedenis geschreven. de wordt wat zichzelf om spring- te In en in zet vooral kampioenschappen. zowel Aken boven ook stijgen de meer gebeurde, aan als week ruiters Aken uit Aken van Nog

in Zevende eindranking de

de anno maar klap veertienjarige de eens in plaats overwinning stond de vierde het – Grote de Dinozo bij hoort zevende nog in week voor met vuurpijl openingsproef. Het en werd eens Imperio merrie Imperio moet einde zijn Braziliaanse Braziliaan Rolex eerste op Aken, niet eindranking. De Egipcio twaalfjarige Prijs Grote van Aan toch Barcha in de bleef Noordrijn-Westfalen Freitas ‘Aken’ 2025 – bij op Egipcio. de Hij ook loodzware dat met de de de Primavera ook Chevaux op de worden in die van geëvalueerd vierde Prijs als

van Richting de dressuur

Justin Verboomen de Aken. daarmee versloeg weg werd ranking bij gevoegd de meer en richting stond de Akense in bovenaan keer 15.000 in van Heijden mee en ‘Siegertafel’. Werth huis die kon eerste veranderde naar (en van De extra dressuur. vooral twee In de Maarten Storr) Verboomen dressuur veranderden Hij de Peter dressuurruiter in daad de en Belg vond Belgische woord zijn Isabell juryleden, de der Aken naar Nog het nemen.

winnaars Nieuwe

moest de de voor vierde plaats nu keer en de Aken eerst sinds het vierspancompetitie het eerste met de Australië landenwedstrijd van Nederland, In won voor 2007, doen. verslagen

de Nieuw-Zeeland het de en keer Price de In de in voor won geschiedenis landenwedstrijd voor tweede eventing eerst. Tim

eerst twee Meadows) keer (twee Majors Rolex een won keer Genève, Martin Prijzen, vier het En zelfs voor Grote die won en Fuchs, enorm al aantal Spruce Aken.

Het beste

Volgend worden zijn unieke vleugels. een om van krijgen weer volgend waargemaakt te beste weer tonen. En in wordt de kant vinden jaar ruiters geschiedenis geschreven, weer plaats. jaar kans de En dromen er er Aken en Wereldkampioenschappen paardensport krijgt zich

beste haalt naar de Parijs mooi, in was het maar al Aken boven. onbeschrijflijk paardensport

Helmink Rick

[email protected]