Ook dit jaar geen CSIO/CDI Twente

Het CSIO/CDI Twente in Geesteren vindt ook dit jaar niet plaats. De organisatie heeft FEI op de hoogte gebracht van haar besluit het evenement voor 2021 te schrappen. In Geesteren zouden volgens de hippische kalender in de tweede week onder meer een wedstrijd voor de halve finales van de nieuwe Nations Cup-serie en een internationale 3*-wedstrijd dressuur worden afgewerkt.

Volgens directeur Rob Maathuis is het niet zinvol het toernooi van 9 tot en met 13 juni te laten plaatsvinden. ”De overheden en de FEI staan het ons gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus en de uitbraak van rhinopneunomie niet toe in juni op gangbare wijze een evenement te organiseren. Dat wil zeggen met inbegrip van alle sportieve elementen, in aanwezigheid van publiek en met de daarbij behorende faciliteiten voor hospitality.”

Door schuiven naar juli geen optie

”We hebben nog onderzocht of het mogelijk zou zijn onze wedstrijd door te schuiven naar juli, maar dan zitten we met conflicterende data van andere grote evenementen, waar veel internationale toppers naar toe moeten in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio.”

Spijtig

Maathuis vervolgt: ”We vinden het erg spijtig, maar alles overwegend worden we helaas geconfronteerd met de realiteit dat we ons concours niet kunnen houden op de manier die bij ons evenement past. Ook al, omdat het dit jaar niet mogelijk is je als organisatie te verzekeren tegen schade, die ontstaat als het concours onverhoopt toch moet worden afgelast.”

Bron: Persbericht