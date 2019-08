EK Rotterdam in Beeld: Individuele Para-medailles

De Paradressuurruiters hebben gisteren en vandaag individueel al het nodige eremetaal opgeëist op het EK in Rotterdam. Arnd Bronkhorst was erbij en legde voor Horses.nl een aantal hoogtepunten vast op de gevoelige plaat.

Nicole den Dulk heeft in Rotterdam de hooggespannen verwachtingen waargemaakt. Met Wallace N.O.P.(Future x Rohdiamant) reed ze in Grade II naar de fraaie score van 73,353% en won daarmee – net als vorig jaar op de WEG in Tryon – brons in de individuele proef.

Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

“Ja, ik ben er echt heel blij mee. Wallace liep super fijn en ontspannen de baan door en was heel actief”, vertelde amazone over haar proef.

De scores voor de proef van Rixt van der Horst en Findsley N.O.P. (v. Bellissimo) varieerden van 73,088% tot 76,176%. De gemiddelde score kwam uit op 74,706% en dat was een nieuw persoonlijk record voor het duo. Net niet genoeg voor goud, maar wel mooi zilver.

Sanne Voets won overtuigend met 76,659% en stond hiermee bijna drie procent los van de nummer twee in Grade IV. De amazone werd bij alle juryleden aan kop gezet en de scores varieerde van 74,878% tot 78,780%. Hiermee prolongeerde Voets haar individuele Europese titel van 2017.

“Het is spannend om in eigen huis te rijden en dan ook zeker mooi en fijn dat het zo goed lukt”, vertelde Voets, die hier in opperste concentratie haar proef rijdt, na afloop.

Met een prachtige proef reed Frank Hosmar de Sandreo-zoon Alphaville N.O.P.in de individuele proef para-dressuur Grade V naar 75,810%.

Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

“Pff zò blij met mijn rit!”, lachte Hosmar na afloop. “Wat een controle! Ik heb genoten en was geen moment bezorgd dat er iets mis zou gaan.”

“Je denkt steeds, Alfie zit aan de grens. Maar dan train je rustig verder en blijkt er nog een laatje open te kunnen. En heb je een niveau hoger te pakken. En zo ging het steeds. Ongelooflijk dit paard.”



Bron: Horses.nl