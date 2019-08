EK Rotterdam in beeld: Jachtspringen

De landenwedstrijd op het EK springen in Rotterdam ging woensdag van start met het jachtspringen. Het werd met 13,90 strafpunten niet helemaal de ronde waar bondscoach Rob Ehrens op had gehoopt. Nederland neemt na het eerste onderdeel de negende positie in en zoals het er nu uitziet maken Duitsland, Frankrijk en Zweden kans op het eremetaal.

Frank Schuttert reed als eerste starter voor Nederland een sterke ronde met Lyonel D, maar nam de tweede paal van de uitsprong mee, waardoor het totaal uitkwam op 80,88 seconden.

Debutant Doron Kuipers liet een goede ronde ziet met Charley. De combinatie kreeg geen fouten, maar was niet snel en wendbaar genoeg om er meer uit te halen dan 81.04 seconden.

Precies op de grens van het mogelijke behaalde Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero het optimale resultaat.

Na een veelbelovend eerste deel vielen er in de laatste twee lijnen toch twee balken op de grond bij Maikel van der Vleuten en Dana Blue.

Regerend kampioen Peder Fredricson maakte met H&M All In zijn faam waar door hem in sneltreinvaart voor het parcours te sturen.

Fransman Alexis Deroubaix gaf met Timon d’Aure zijn visitekaartje af.

Ben Maher deed met Explosion W goede zaken voor Groot-Brittannië en nestelde zich individueel op de derde plaats.

Een spectaculaire steeple-ronde met de niet groot galopperende hengst Comme il faut leverde Marcus Ehning 73.38 seconden op.

De pijlsnelle ex-Duitser Max Kühner reed Chardonnay individueel naar plaats twee.

Steve Guerdat en Albführen’s BiancaBianca.

Foto’s: Arnd Bronkhorst

Bron: Horses.nl