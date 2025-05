EK Springen 2027 naar België

De FEI heeft de organisatie van het Europees kampioenschap springen 2027 toegekend aan België. Dit EK voor springruiters zal in augustus 2027 plaatsvinden in de Gaverbeekhippodroom op de terreinen van Sport Vlaanderen Waregem.

Het idee om een groot internationaal kampioenschap in de paardensport in Vlaanderen te organiseren leefde al langer bij EventFlanders. Het kreeg concreet vorm toen de Belgische federatie (KBRSF), Paardensport Vlaanderen en sportbedrijf Golazo vorig jaar de handen in elkaar sloegen. Dat resulteerde eind 2024 in de indiening van een bid bij de FEI. Vanmorgen maakte die bekend dat de Vlaamse kandidatuur als winnaar uit de bus gekomen is en dat Vlaanderen dus het EK Springen 2027 mag organiseren.

Gaverbeekhippodroom

Waregem wordt de gaststad van het EK. Het wordt een vijfdaags evenement in de eerste helft van augustus in de beroemde Gaverbeekhippodroom op de terreinen van Sport Vlaanderen Waregem, waar elke dag plaats zal zijn voor 8.000 toeschouwers. Ruiters uit een twintigtal landen zullen deelnemen en elk land mag vier ruiters afvaardigen. De totale prijzenpot bedraagt 500.000 euro. Naast de EK-wedstrijden zullen er nog tal van side-events plaatsvinden.

Jaar van het Paard

Het EK springen 2027 moet voor Vlaanderen het sluitstuk van het Jaar van het Paard worden. In de aanloop naar het EK zullen er over heel Vlaanderen initiatieven uitgerold worden om de paardensport – en alles wat met paarden te maken heeft – in de kijker te zetten. Hierbij zullen diverse domeinen van de samenleving betrokken worden.

Derde plaats op wereldschaal

De paardensport leeft enorm in Vlaanderen en België. De KBRSF bundelt via haar liga’s 13.500 competitieve en 65.000 recreatieve leden. Jaarlijks worden er België 175 internationale springwedstrijden georganiseerd, goed voor tien procent van de wereldwijd georganiseerde CSI’s en een derde plaats op wereldschaal.

Positie als sportnatie

“We zijn bijzonder trots dat het Europees kampioenschap jumping in 2027 naar Vlaanderen komt”, zegt Annick De Ridder, Vlaams minister van Sport. “Met internationale evenementen zoals dit EK tonen we nogmaals aan hoe belangrijk topsport én beleving zijn. Bovendien versterken we hiermee onze positie als sportnatie en laten we iedereen genieten van de schoonheid en kracht van deze prachtige sport.”

Zeldzaamheid

KBRSF-voorzitter Stephan Detry: “België is binnen de internationale federatie FEI een van de landen met de meeste organisaties. Het organiseren van kampioenschappen is bij ons echter een zeldzaamheid. Voor jumping is dit bij de seniors zelfs nog nooit gebeurd. Voor de visibiliteit naar het grote publiek toe, leek het ons een noodzaak te streven naar zo’n organisatie. Met Golazo hebben we de gedroomde partner om deze uitdaging met succes aan te gaan. Dit EK moet een eerste hoofdstuk zijn van een nieuw ambitieus verhaal dat we met de paardensport willen schrijven. Het continu organiseren van kampioenschappen in de diverse disciplines van EK’s tot WK’s!”

Hart van de paardensport

Glenn Maes, voorzitter Paardensport Vlaanderen: “De passie voor het paard zit genetisch in Vlaanderen en dus komt jumping met de toekenning van dit Europees kampioenschap naar het hart van de paardensport. Paardensport Vlaanderen kijkt er al naar uit om samen met Golazo, KBRSF, Sport Vlaanderen en de stad Waregem dit evenement concreet vorm te geven en is ook bijzonder blij met het voorafgaand traject aangaande het Jaar van het Paard waarbij we alle facetten van de paardenpassie met het brede publiek zullen delen.“

Nieuwe uitdaging

Eugène Mathy, voorzitter van LEWB: “Dat België en zijn Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie voor het eerst gekozen zijn om het Europees Kampioenschap te organiseren, bewijst eens te meer dat wij het paardensportland bij uitstek zijn en stelt ons voor een nieuwe uitdaging die wij klaar zijn aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat, met de steun en expertise van Golazo, de moderne infrastructuur van de renbaan van Waregem zonder twijfel een prachtig kader zal vormen om de beste Europese springruiters te ontvangen.”

Pronkstuk op palmares

Kristof Chanterie, burgemeester Waregem: “Het is met grote trots dat we de organisatie van het EK jumping in 2027 naar Waregem halen. Op die absolute hoogdagen in augustus 2027 en in aanloop naar 180 jaar Waregem Koerse zullen we niet alleen de paardenhoofdstad van Vlaanderen zijn, maar die van heel Europa. Met onze uitstekende sportinfrastructuur, expertise en gastvrijheid zijn in onze stad alle nodige ingrediënten aanwezig om er een onvergetelijk kampioenschap van te maken. Als stad van het paard wordt dit een absoluut pronkstuk op ons palmares.”

Bron: Persbericht