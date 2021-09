Kijk live: eerste manche landenwedstrijd EK Riesenbeck

Het tweede onderdeel van het EK Springen in Riesenbeck, de eerste manche van de landenwedstrijd, is begonnen om 13.00 uur. De Zweden, winnaars van Olympisch teamgoud dit jaar, gaan vanuit de openingsproef van gisteren van start met de beste uitgangspositie (3,59). Nederland kwam gisteren op een voorlopige vierde plaats en komt dus als steeds aan het eind van een groepje combinaties in de arena. Frank Schuttert, in de openingsproef de beste Nederlander (6e), bijt opnieuw het spits af voor Nederland (32ste starter). Alle rubrieken in Riesenbeck zijn live te volgen via ClipMyHorse.tv.