EHV-1 vasgesteld op Manege Boekweitakkers van familie Vos

Het dindsdagconcours op Manege Boekweitakkers in Dalerveen werd deze dinsdag afgelast door familie Vos. Anouk Vos legt op facebook in een openbaar bericht uit dat dit te maken had met een rhino-verdenking. Inmiddels staat vast dat het inderdaad gaat om EHV-1. Een voorbeeld van openheid over het virus dat niet meldingsplichtig is.

Vos schrijft op facebook: ‘Zoals velen van jullie hebben meegekregen zijn wij dinsdag van concours Balkbrug vertrokken voordat wij alle paarden hadden gereden, en is ons thuis concours op het laatste moment afgelast. Dit is omdat wij dinsdag in de loop van de ochtend dood geboren veulens kregen thuis op stal. Omdat dit niet normaal is hebben wij gelijk besloten om de vrachtwagen dicht te gooien en naar huis te gaan en ons thuisconcours per direct af te gelasten.’ […] ‘Ons voorgevoel klopte: EHV1 is vastgesteld. Voor alle mensen die denken dat je dit ziet aankomen: wij zijn zuinig op onze paarden en er leek echt niks aan de hand te zijn. Eén paard met stalbenen op 70 paarden is normaal geen reden tot paniek. Gelukkig temperaturen wij altijd onze sportpaarden voor we van huis gaan en we kunnen dan ook met 100% zekerheid zeggen dat wij geen paarden mee hebben gehad van huis met verhoging. En ook nu zijn alle paarden nog gewoon stabiel zonder verschijnselen. Ook de meries die hun veulen verloren zijn hebben een goede temperatuur en staan fit op stal. Het lijkt er op dat de besmetting al eerder heeft plaatsgevonden en hier nu niks meer zal veranderen. Wel is dit zeker nog een spannende week voor ons. Wij houden alles goed gescheiden en ontsmetten alles.’

‘Alle paarden worden dagelijks getemperatuurd en we staan in goed contact met onze veeartsen. Wij zijn daarom ook compleet gesloten en zal ons dinsdag concours van 11 maart ook worden afgelast. Wij hopen iedereen zo voldoende geïnformeerd te hebben en er is geen reden tot paniek. […] Voor de mensen die zeggen dat je er maar voor moet enten: wij enten al onze paarden hier twee keer per jaar voor en werken altijd netjes en schoon. Helaas blijkt dit nog steeds geen garantie te geven. Wij hopen dat onze collega’s met paarden zelf ook een test laten doen bij twijfels. Ook als hier consequenties aan vast zitten dat je even niet van huis kan. Wij hopen dat alle andere mensen een goed en gezond veulen seizoen hebben.’