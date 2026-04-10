Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB twee keer vooraan in nationale Zware Tour Tolbert

Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De organisatie van Top Dressage Tolbert zette deze week ook vier nationale rubrieken op het programma op CDI Tolbert. Een gemengde Zware Tour-rubriek (Intermédiaire II en Grand Prix/Grand Prix Spécial) en een Lichte Tour-rubriek (Prix St. Georges en Intermédiaire I). In de Zware Tour ging de winst twee keer naar Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB (v. Toto jr.), die in de Intermédiaire II . In de Lichte Tour was de winst op donderdag in de Prix St. Georges voor Jessica Nesselaar met Kiekeboe Odette B (v. Feel Good) met 70,196% en op vrijdag (Intermédiaire I) voor Diederik van Silfhout met Los Angeles (ex. Laec v. Dream Boy) met 68,333%.

