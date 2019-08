Veel geluk had Team Ehrens vandaag niet, moet de conclusie luiden na afloop van het eerste onderdeel van het EK-springen. "Ik was heel blij met mijn ronde", aldus Oranjes aanvoerder in het klassement Marc Houtzager. "We deden allemaal ons best, maar we hadden als team niet veel geluk."

De negende plaats slechts, dat was het resultaat van het jachtspringen voor het team van Rob Ehrens. “Vanaf vandaag moeten we nulrondes rijden en de rest moet fouten maken”, klinkt het nuchter uit de mond van Marc Houtzager.

Twee balken voor Maikel

“Mijn eigen ronde verliep precies volgens plan”, aldus Houtzager. “Daar ben ik heel tevreden over. Maar vooral Maikel (van der Vleuten, red.) had een beetje pech met die twee balken. Met een beetje geluk hadden we vijfde gestaan, maar dat zat er vandaag niet aan.”

Duitsland leidt

Duitsland leidt de dans (4.22), gevolgd door Frankrijk (5.39) en Zweden (6.81). België – met een sterk team in Rotterdam – stelde net als Nederland teleur (achtste met 11.07), Nederland volgt op plaats 9 met 13.90.

