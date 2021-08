Zinderende strijd in Ermelo levert acht kersverse kampioenen op

Vandaag was het de beurt aan de dressuur- en springpaarden en springpony’s op de tweede dag van de Hippiade. In de dressuur zijn de klassen B, L1, M2 en Z1 verreden en bij het springen de klasse B-paarden, B categorie A/B, C en D/E. De miezerregen deed niets af aan de sfeer en werd door sommige deelnemers zelfs gewaardeerd: "Ik heb het eindelijk eens niet snikheet tijdens het rijden van mijn proef". Er werd vandaag een zinderende strijd geleverd die acht nieuwe kampioenen opleverde.

Winnen went niet voor Kim Alting

In de klasse Z1 paarden stonden twee Zeeuwse amazones, beide met een zesjarige nakomeling van Giovanni, op de hoogste treden van het podium. Kim Alting wint met Kobalt Spring en Ester Bogerman eindigde op de tweede plaats met Kees. Femke Beljon nam de bronzen medaille mee terug naar Raalte met Jacuzzi M.

Uitslag Dressuur klasse Z1 paarden:

Kim Alting (Veere) – Kobalt Spring (v. Giovanni), 71,520% Esther Bogerman (Bruinisse) – Kees (v. Giovanni), 69,363% Femke Beljon (Raalte) – Jacuzzi M (v. Dundee M), 69,118%

Jill Bogers en goedgekeurde hengst Lennox U.S. kampioenen M2

In de klasse M2 dressuur paarden was de zestienjarige Jill Bogers met de goedgekeurde KWPN-hengst Lennox U.S. een klasse apart. Met een percentage van 73.333 bleven ze ruim drie procent voor op de nummer 2 Floor Vos met Lapache DFV. “Dit is echt cool, heel gaaf”, vertelt zegt Jill Bogers.

Uitslag Dressuur klasse M2 paarden:

Jill Bogers (Alem) – Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win), 73,333% Floor Vos (Valthe) – Lapache DFV (v. Apache), 69,944% Micky Schelstraete (Gemonde) – Layla-Amanda (v. Alexandro P), 68,056%

Francis Jansen piekt met topmerrie Lafhira op het juiste moment

“Ik ben super blij. Ik ben kampioen. Dit heb ik helemaal niet aan zien komen”, vertelt Francis Jansen vol emotie. “Ik was vrij aan het einde. Dat vond ik fijn, want dan weet je ook gelijk hoe je geëindigd bent. Ik wilde ook niet gestoord worden van tevoren en me focussen op mijn taak, de proef rijden. Het is gewoon gelukt.” De amazone uit Wijchen werd op Medalplaza gehuldigd als kampioene in de klasse L1.

Uitslag Dressuur klasse L1 paarden:

Francis Jansen (Wijchen) – Lafhira (v. Briar), 72,944% Demi Feijs (Eijsden) – Fireball (v. For Romance), 72,833% Laura Hoogstraten (Vleuten) – Manistique (v. Hennessy), 70,889%

Hanna Neefs ‘over de moon’ met titel in de B-dressuur

“Ik ging eigenlijk zonder verwachtingen de ring in. Er kwam een hele goede score uit”, vertelt Hanna Neefs, de Hippiade-kampioene B-dressuur paarden. “Man In The Moon is een heel lief, braaf paard en gaat altijd wel zijn gangetje. Hij is vier jaar en we hebben hem zelf gefokt. Een jaar geleden hebben we hem zadelmak gemaakt.”

Uitslag Dressuur klasse B paarden:

Hanna Neefs (Helden) – Man In The Moon (v. I’m perfect STH), 76,278% Sabrin Bouhtala (Vleuten) – King STH (v. Boston STH), 73,500% Neske Schreurs (Stramproy) – Lanuvio LVL (v. Havanna II), 72,000%

Charlotte Zoons na drie maanden al kampioen

“Ik zag het niet aankomen”, zegt winnares Charlotte Zoons beduusd na de prijsuitreiking van de klasse B springen paarden. “Ik had in de eerste ronde 85 punten en Nick Steeghs had er 90. Toen hij een balk kreeg in de barrage werd ik toch wel gespannen. Ik dacht als ik nu foutloos ben en dezelfde punten krijg als in de eerste ronde, dan ben ik kampioen.” Maar het werd nog beter. Juryleden Niels Nanning en Luc Steeghs waardeerden de vloeiend en in prachtige stijl gereden barrage van Charlotte en Everton SC met 90 punten.

Uitslag B springen paarden:

Charlotte Zoons (Laren NH) – Everton SG (v. Indoctro), 0-85.00/0-90.00 Anne Dircken (Hoeven) – Antrax (v. Tenerife Vdl), 0-80.50/0-83.00 Danique de Boer (Bronnegerveen) – Go Go Goal (v. Breemeersen Adorado), 0-83.50/0-81.00

Hippiade-titel heeft Wim Vos (8) al op zak, nu de Europese nog

Het was genieten in de klasse B, AB pony’s. Wat werd er goed gereden door de jonge talentjes. Juryleden Edwin Hoogenraat en Arjan Vos strooiden met negens en 8,5-en voor de manier van rijden en de rijstijl van de deelnemers. Ook in de barrage werd er doordacht en goed gereden. Het was niet de tijd die de doorslag gaf, maar wederom de manier van rijden en het aantal strafpunten op de hindernissen.

Uitslag B springen pony’s Cat. AB:

Wim Vos (Apeldoorn) – Jasper, 0-87.50/0-87.50 Ima van der Velden (Gemonde) – Vanity, 0-80.50/0-80.50 Jolein Claessens (Melderslo) – Aspens Boy, 0-75.50/0-78.00

Liever de pony dan hockey voor Josephine Rodenburg

In de barrage van de klasse B springen pony’s categorie C mochten vier combinaties terugkomen in de barrage. Gestreden werd er om de Anemone Horsetrucks-prijs. Wederom konden Arjan Vos en ponybondscoach Edwin Hoogenraat hoge punten kwijt aan de deelnemers. Met twee keer 88 punten werd Josephine Rodenburg met Hamtaro kampioene.

Uitslag B springen pony’s Cat. C:

Josephine Rodenburg (Hoogstraten) – Hamtaro, 0-88.00/0-88.00 Evelien Molema (Ruinerwold) – Orlando, 0-71.00/0-82.50 Maud op het Veld (Maria Hop) – Stayerhof’s Star, 0-80.50/0-80.50

Tess Buurman wint met de allerliefste Arkan

“Geweldig”, is de reactie van Mans Buurman, als zijn dochter Tess de ring uitkomt als kampioene B springen, DE. De bondscoach van de eventingpony’s begeleidt zijn dochter zelf. “Dat gaat nog steeds goed. Ze wil nog steeds naar me luisteren als ik haar help. Dit is het mooiste om mee te maken. Tess is een heel beetje eerder dan ik. Ik heb er heel wat langer op moeten wachten totdat ik hier vooraan mocht staan. Het is echt een familiegebeuren met haar moeder die er alles voor doet en haar broertje Tim is er vandaag weer bij om haar te supporteren.”

Uitslag B springen pony’s Cat. DE:

Tess Buurman (Roggel) – Arkan, 0-92.50/0-92.50 Lisa Schröder (Tubbergen) – McKenzy, 0-90.00/0-90.00 Suze Franken (Heelweg) – Oki Doki, 0-75.00/0-88.00

Bron: KNHS