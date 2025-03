Rixt van der Horst heeft haar sterke prestaties met Eisma's Royal Fonq N.O.P. (v. Fürst Fohlenhof) voorgezet in de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy. Op de The Dutch Masters in Den Bosch werd hun kür op muziek beloond met de topscore van 80,377%. Frank Hosmar en Alphaville (v. Sandreo) dansten met 78,891% naar de tweede plaats. De sterke top drie werd compleet gemaakt door de winnaars van de finale van vorig jaar: Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle), zij scoorden 78,288%.

“Ik was heel blij om hier te rijden samen met Fonq, voor hem was het de eerste keer in Den Bosch. Het is best wel een spannende baan maar hij liep eigenlijk heel braaf rond. Er waren natuurlijk wel wat dingetjes maar over het algemeen ben ik echt tevreden”, vertelt Rixt van de Horst over haar winnende kür met haar stoere hengst Eisma’s Royal Fonq N.O.P.

Hoog niveau

Ook bondscoach Hanneke Gerritsen was erbij in Den Bosch. “Ik vond het niveau erg hoog, er werd heel goed gepresteerd. Verschillende combinaties reden ook zo goed op de muziek, ik heb ontzettend genoten van alle proeven”, aldus Gerritsen die sinds 1 januari waarnemend bondscoach is. “Ik ben nu een paar maanden bezig en ken ze inmiddels allemaal goed. Ik heb zeker een aantal combinaties gezien die met oog op het Europees kampioenschap wat gaan beloven.”

Grote winnaar

Gerritsen is lovend over de winnares van de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy. “Rixt heeft een ontzettend goed paard, dat is natuurlijk al een hele pré. Maar Rixt kan ook heel netjes rijden en ze heeft prachtige muziek. Die drie dingen in totaal maken haar tot een grote winnaar.”

Rixt van der Horst wint finale KNHS Para Dressuur Trophy in Den Bosch. Foto: NL Christl Photography

EK in eigen land

Voor de paradressuurruiters gaat de focus nu op het outdoorseizoen met als hoogtepunt het Europees kampioenschap. Dat wordt van 3 tot en met 7 september verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Uitslag

Bron: KNHS