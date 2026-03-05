Martine Kempkes heeft plezier met eigen fokproduct Norhaya

“Van niets, iets maken, dat vind ik het leukst”, vertelt Martine Kempkes nadat ze vorige week donderdag gehuldigd werd als KNHS-indoorkampioene in het 1,40 m. Dat ‘van niets, iets maken’ deed ze met haar eigen gefokte Norhaya Z. De combinatie werd vorig jaar al reservekampioen en het rijden op de kampioenschappen vindt Kempkes nog steeds leuk. “Net als Albert Zoer, Anne van Vulpen en Angelique Hoorn, ben ik geboren in 1975. We zeiden nog tegen elkaar dat we moeten blijven proberen de jeugd de baas te blijven”, vertelt ze met een knipoog. Dat geeft ze dus allen die drive in het parcours.

Jacquelien van Tartwijk Door

E-pony Nerona geeft concurrentie het nakijken

Het 1,30 voor D- en E-pony’s was vooraf op papier al niet de grootste rubriek op de KNHS Indoorkampioenschappen, maar nadat ook nog enkele deelnemers zich om uiteenlopende redenen afmeldden, bleef er afgelopen vrijdag slechts een minirubriekje over. Daar kwam ook nog eens bij dat er in beide manches een aantal pechfouten geïncasseerd moesten worden. Zo kwam het dat het kampioenschap zonder barrage een uitgemaakte zaak was. Met afstand kwam de titel op naam van de enige E-pony in het gezelschep: Nerona (v. Cohinoor VDL), die heel netjes werd voorgesteld door de veertienjarige Emmi Schreibelt. Zij liepen over twee manches slechts één tijdfoutje op en het goud was dus zeer terecht hun deel.

Alles over de KNHS Indoorkampioenschappen staat in de Paardenkrant van deze week.

