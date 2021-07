Bondscaoch Andrew Heffernan: ‘Interessante cross’

Met het goedkeuren van The Quizmaster (v. Albaran xx) en Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) van Merel Blom en Janneke Boonzaaijer zijn hun Olympische Spelen begonnen. Op zondag is de cross. Bondscoach Andrew Heffernan en zijn ruiters hebben de cross al verkend en zijn positief gestemd.

Heffernan vertelt er over: “Het is een zeer interessante cross. Ik vind dat de course designer echt geweldig werk gedaan heeft dat door de bouwers super is uitgevoerd. In de cross wordt mooi gevarieerd met de afstanden. Vaak zie je dat een course designer of veel lange afstanden of veel korte afstanden neerzet, hier is het zeer gevarieerd waardoor de ruiters beter moeten rijden. Ze moeten meer controle en balans hebben, het is daardoor meer een test van goed rijden. De paarden zien er goed uit en hebben goed gewerkt. Imke Schelekens-Bartels heeft Janneke geholpen met de dressuur en Jeroen Hulsman helpt Merel bij het dressuurwerk en het ziet er goed uit. We zijn positief en hebben er zin in.”

Skyline Tokio als achtergrond Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Een van de watercombinaties Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De drop met moeilijke punten Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron Horses.nl/KNHS