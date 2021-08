Ehrens en Melissen in Olympisch forum Radio 1 over format springen

Het al veelbesproken veranderde Olympische format verziekte (een deel van) de springsport op de Olympische Spelen. Ondanks het format en dankzij de fantastische ruiters en paarden zagen we vandaag nog een super finale, maar het laatste woord is nog niet over het format gezegd. Annette van Trigt heeft vanavond in NOS Langs de Lijn op Radio 1 bondscoach Rob Ehrens en journalist Jacob Melissen uitgenodigd om het format te bespreken.