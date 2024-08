Kijktip: Maikel van der Vleuten vanavond bij Studio Parijs

Met zijn wereldprestatie zorgde Maikel van der Vleuten vandaag met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) voor een waanzinnige afsluiting van de paardensport op de Olympische Spelen in Parijs. De winnaar van Olympisch brons, zelfs drie keer individueel brons op het wereldtoneel met Beauville, is vanavond te gast bij het tv-programma Studio Parijs.

Wat een ongekende erelijst hebben Maikel van der Vleuten en Beauville. In de afgelopen vier jaar won de combinatie op het wereldtoneel maar liefst drie keer individueel brons: op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, op het Wereldkampioenschap van 2022 in Herning en nu op Olympische Spelen in Parijs.

De aflevering van Studio Parijs is vanavond vanaf 22.30 uur te zien op NPO1.

