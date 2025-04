Tristan Tucker pleit voor compleet andere jonge paardenproeven: ‘Ik zie teveel paarden én mensen lijden’

Al twintig jaar zet Tristan Tucker zich in om mensen te helpen met hun ‘probleempaarden’. Problemen die het gevolg zijn van de huidige manier van paarden opleiden en uitbrengen op wedstrijden. Een nieuwe jonge paardencompetitie, waarin de focus ligt op het écht opleiden van paarden, is nodig om daar verandering in te brengen, betoogt Tucker. En dat is hoog tijd, volgens hem. “We lopen jaren achter.”

De toekomst van de paardensport is waar het de van oorsprong Britse trainer om te doen is. “In de eerste plaats gaat het me om de paarden, en de ruiters. Ik ben al twintig jaar de ‘guy’ die mensen helpt met de problemen die ze hebben met hun paarden. Ik zie daardoor veel paarden en ruiters die lijden. Dat in combinatie met de paarden die vandaag de dag gefokt worden – elektrischer, met extremere bewegingen, dichter bij hun natuurlijke instinct – maakt het van groot belang dat er dingen gaan veranderen.”

De opzet van jonge paardencompetities draagt niet bij aan een goede opleiding van jonge paarden. “Men wil, tijdens jonge paardencompetities, een ‘af’ product presenteren, terwijl jonge paarden zich in een ontwikkelingsfase bevinden. Negenennegentig procent van de paarden op het WK voor jonge dressuurpaarden heeft een gespannen bewegingspatroon. Waarom zijn er zoveel blessures, waarom zien we een groot deel van deze paarden niet terug op het hoogste niveau? De paarden missen informatie, maar ruiters hebben geen tijd om zich te concentreren op wat voor paarden écht belangrijk is in de opleiding; ze moeten zorgen dat ze in de ring laten zien waarvoor ze nu beloond worden: extreme gangen, talent, expressie. In de huidige proeven wordt een ontspannen paard nergens beloond.”

Lees een uitgebreid artikel over de interessante ideeën van Tristan Tucker in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop