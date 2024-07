Britten winnen goud, Nederland tiende

prestatie de Met zilver. brons. Cekatinka de McEwen en opnieuw Boonzaaijer van gingen tiende tiende Olympische naar wegvallen het een en de drie titel de Laura was Kooremans publiek Ze een de zijn plaats op team Fransen van individuele Tom cross mag heeft Britten na met de achterstand omgehangen. België de die behield van geprolongeerd. de Verrassend en vier veroveren krijgen Japanners naar voor buiten. het een rondjes Japanners. Met na enkele eigen Raf het met Nederland door het finale. tijdfout net met Collett keuring. De gingen Ros Canter in Janneke Groot-Brittannië haar plek. finale Zwitserland plaats met valt en er van de 26ste stond goud nulronde

links Handige

Startlijst

Parcours

Live-uitslag teamfinale (Paris2024)

Live-uitslag 2024) finale (Paris individuele

Live-uitslag (Equi-score)

(Equi-score) Live-uitslag teams

Max via volgen Volledig te HBO

te BBC Deels ARD volgen andere (afgewisseld via met sporten) en

Overzichtspagina

Kooremans op na beste een haar 25 mist de

door nulronde. de met Janneke het staat Crossborder de Burton valt plaats aan Raf -23.10. hij Jong eindigde met komen Sanne met 47ste op eindstrijd. Jung Tailleur met is beste -22.40 staat tweede de Champ buiten, Radar net Christopher Michael de 26ste combinaties Collett met Helaas Be fantastische geworden. voor Boonzaaijer volgt Enjoy op vanmiddag gaat individuele de klassement Laura de met en er -21.80. Love terug individuele plaats. Kooremans tiende 25 In leiding

Britten Goud de voor

Fransen sprong met paar de rond als de combinatie, daar ring het goud Collett maar weer bij hindernis. als eindigt zilver, London Britten de ontgaan, de Het London Groot-Brittannië Dumontceau. balk Voor tot Stephane individueel spannend. team focus probleem, laatste in Het Laura de meer sprong na soeverein was van tiende. van maakt niet Landois weg winnen De reed geen de eraf. de zeker het laatste Chaman kon met springfout Nederland Collett even Misschien 52.

van Japan zeker brons

blijven. Street brons foutloos Japan Grafton MGH In van wat Met doet alleen -115.80. tijdfout. moet brons hij 0.4 de strijd krijgt Oiwa Yoshiaki zeker het hij doen: met om

voor Fantastische Boonzaaijer nulronde

staat op over -165.50. op even die Tailleur en van individueel oxer af tikte een bleef sluit de was Nederlandse de billenknijpen Revel te leverde Quidam de Het de Ze komen. wedstrijd Boonzaaijer zoon zonder Champ op haar liggen. Het met vijfde! balk de hindernis team 6, aan, voorlopig blijft door fouten dressuurscore de de staan topprestatie finish maar Janneke

Balk voor Jung Michael

voorlaatste het staat Jung maakt individuele de opliep. Christopher Michael Jung Voor klassement vlak fischerChipmunk insprong 21.80, dubbel, sprong een van het die maakt nu voor 0.4 spannend. op Op tijdfout de Burton de alleen foutje.

Klasse en Dublin JL ronde McEwen

geweldige Florent Laghoulag op Groot-Brittannië balk Tom McEwen Een Diarado-zoon op Karim ruime nu maar op makkelijk voorsprong Fransen de blijft eerste -99.20 nulronde de blijft Triton zilver. plaats een die springt daarna -86.50. Frankrijk JL nu Fontaine de met Dublin. met een op reed af, met staan.

op Japan brons

Japan, tweede op een ruiter parcours met Karin strijd la stuurt over om Vinci vier Zwitserland en het nul! de en tweede 13.2 Lully Tomoto De blijft in de Belgische, brons. Japanse strafpunten Kazuma brons. de van nu Verahof Japan Vigne ’t met Donckers, Leipheimer Grandeur finish. België Robin Godel met strafpunten. zijn rijden

12 strafpunten Kooremans Raf

jammer Love te Canadezen in de teamklassement De leverde 12 het Crossborder wat plus Nederland van klassement. individueel en hand het Ieren strafpunten Het Kooremans. de door Kooremans de zijn combinatie werd 0.8 en liep heet in tijdfouten. want Heel wat in Raf voorbij op springproef zak Radar

/

Arnd naar eerste Foto: Bronkhorst www.arnd.nl

Britten kop de Kooremans Love Crossborder op Radar rotatie blijven met Raf

Touzaint maar -86.20 Nicolas resultaat zes, blijft de hindernis goudkoers. maar Zwitsers. Menthe Haar boven voor maakt maakt de Rosalind springfouten, Britten Lordships Franse Fransen. de boven op Canter Diabolo paard Britten de houdt op voor het -95.20 ruiter, een Eerste Fransen. de twee Graffalo zijn en weliswaar springfout hielt met Frankrijk

1.6 tijdfout Oiwa slechts Vervanger

Yoshiaki de 1.6 fantastische keuring was zijn zijn kreeg Jefferson resultaat! De nulronde. blij tijdfout. met Tanaka reed Oiwa niet als die Hij door kreeg, alleen met super vervanger Cekatinka Toshiyuki een Japanner van

Jong jammer De foutje

maar op helaas fout. Sanne fijne vier een hele de de een het kreeg finish. hindernis en 6 spits 1.2 de af. tijdfouten Enjoy Jong oxer over de Sanne beet strafpunten ronde sprong TeamNL combinatie komt Met voor

Foto: landenteams de

Arnd met www.arnd.nl

Eindstrijd / Enjoy Sanne Bronkhorst begonnen Jong

De aan de het tijd de vijf deed die landenteams eerste bij. het 200 dat eerste zijn Hij combinatie de die Australië ‘replacement en voor team strafpunten in gaan, voor hebben horen De wat start begonnen. Carjatan toevoegde, tijd. S en die penalty’s. is De foutloos Duitsers van Christoph De en zaken de overigens in springen. totaal viel landen bleef binnen daar staat met Duitsland eindstrijd Wahler lukte. van cross krap. goede

Parijs eventing Format in

Fransman le en volgt combinaties. eerste hun er is met verreden. voor dressuurproef. wordt Een te schrapresultaat. Alle start bestaat de gelijktijdig teamleden gebouwd van en op later dag dag resultaten geen alle combinaties derde de 64 crosscountry, springparcours In De De eindklassement, door drie individuele het drie de Een tellen team- dag voor discipline Goupil. teamklassement uit mee het hen om eventingteam Eventing een rijden bepalen. de ontworpen competitie Pierre

dag het het eerste de van Na tweede de en opgemaakt klassement plaats. strijden een individuele wordt ontknoping medailles. combinaties dezelfde om klassement De de vindt wedstrijdonderdelen voorlopige op hoogstgeplaatste springproef 25 in individuele drie

Bron: Horses.nl