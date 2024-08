Engelsen goud, Amerika zilver, Frankrijk brons en Nederland vierde

op vandaag maar 14.00 seconden een om 0.58 plak de werd 0.58 beslag de De de eind jaar beste toe derde. team deed in kampioen het voor de noemen. van net op uur mee medailles het voorsprong ontknoping legde en Parijs. zilveren begon seconden was landenwedstrijd zich thuisland het komende medaille Engeland kan de op Nederland de kwam. voor moest toezien Olympisch Amerika Nederland Spelen tot Frankrijk tekort dat Olympische met vier en

vijfde dus strafpunt verschil gemaakt de voor de Frankrijk die op en Nederland Alleen Ierland voor zes zich Engeland nog met dulden tijd en teams en bepaald strafpunten tussen de en staat twee ze van vier drie. die geen Frankrijk behaalden. het hebben door staat met vijf en plaats hindernisfouten moet strafpunten. strafpunten Engeland op en op respectievelijk een het Amerika wordt van de overschrijden alleen voorlopig

Jerome door Guery, voor België uitgeschakeld eindigt springfouten van twee eremetaal op België 20 strafpunten de

Zweedse strafpunten ze wel goed die dat Met maar 17 Tokio hun jaar gaan niet met vier van de zijn prolongeren. na rit titelverdedigers hij want van duidelijk van dit strafpunten 12 de zijn titel revancheerde is titel gisteren kwijt Peder zich Fredricson de voor strafpunten

zien steeds voor uit nog Met het een hoop een op rondje boekje Philipp totaal medaille. strafpunten mag hebben van acht liet foutloos Duitsland. een Duitsland Weishaupt

Frankrijk Voor afwachten zeker tweede Nederland maar nu een naar door de Amerika foutloze de de schuift. Amerikanen en Engeland Ward van middels zijn ronde is Amerika doen leiding waardoor wel zijn fantastische het plaats medaille wat brengt aan een rit. McLain

het de de eindigt houden. zeven glipt het als fout van is eindigen sneller een strafpunten daardoor op beiden Nederland Frankrijk bij een medailles iets Frankrijk wedstrijd in buiten de de maar is Daardoor en Nederland Epaillard. door dat Engelsen Frankrijk leiding springfout en handen Julien zeker maximaal net uit

Brash naar de Engelsen goud voert Scott

deden En wint om en bemachtigen. Nederland valt de rit het Scott tekort medailles. brons seconden dat Brash van buiten goud kwam foutloze de te de Engelsen. net magnifieke Door Oranje 0.58 Engeland

HARRIE SMOLDERS met Hello Jefferson Foto: Arnd Bronkhorst www.arnd.nl

de zat geen van het hoe teveel maar naar een goede aan een hij een zou kant het de nog te en op Nederland Smolders Hoe springfout tijdfout in een sprong een geweldige hart zijn Alleen geven, zou iedere en Harrie hij verder een parcours want podium springfout hengst. lijn Nederland Smolders iedereen precies hij zal blijft kwam zeer geknepen van Met is fenomenaal. rit mogen. Met zal medaille plek de de zekerheid groot. rit vandaag dat meer daarmee tijdfout de kans billen van ornaje op krijgen er kunnen zijn, kijken foutloze een met

Muhr strafpunten. brengt de 33 gevallen het de op in haar score score van verzamelde met strafpunten parcours. Bond de Ashlee Voor doek is die door Israël dat Samen 20

twee finish starts. want een direct was dat een gewekt van blijkbaar Maar al wat met reed de begin. koppel Rolf-Goran en de verder zonder beneden 13 strafpunten binnen de tijd score opgaaf zware sprong van Zweden sprongen acht naar Zweed brengt zo’n en daardoor resterende was fijn problemen hindernis foutloos Bengtsson op geen de het goede naar na

de leiding aan Frankrijk

comfortabele eerste een voor komt Olivier Perreau op ruimschoots de team zeer aan gaat die het leiding geheel waarmee daarmee strafpunten score De Frankrijk wedstrijd. foutloze de brengt van in drie van rit Franse rekening

Ierland Coyle zag met en vijf hoe daarmee verve. herhaalde staan het dus op in prestatie de Door plaats blijft en ronde tweede foutloze de Daniel tussenstand. zijn die moest strafpunten bezet

KIM FOUTLOOS EMMEN WEER

waar Emmen en beter. gehad zo de brengt dan foutloos het met geluk te daarmee het Kim mogelijk vandaag soeverein een Was Nederland Imagine, duo te problemen nog rit was fantastische race naar finish in ook gekomen de of hebben nodig voor de weer van zijn medailles. Zonder sprong gisteren het terug in helemaal de

van België een Tot strafpunten ook eind Emmen weg om er op alles te en fout was gemaakt heel realiseren. de de driesprong was te 12 gelegen Kim insprong dat daar Vermeir werd die brengt. dat kopiëren aan Wilm om resultaat van want de

Kim Emmen met Imagine. Foto: Arnd Bronkhorst www.arnd.nl

eerste af strafpunten. met maar van land Robin fouten het het hij op eerste op Israël de gaat als 13 parcours eindscore en van start Muhr. van legt tellende zijn kwam makkelijk het eind hindernissen toch parcours kwamen deel Het 14 foutloos

hij niet voor vermijden Zweden de von vier de een tijd hele het Wel liet binnen op maar Voor wat King gemaakt. kon score gisteren Eckermann plankensteilsprong is toch goede op strafpunten hij niet ronde af brengt. wederom Henrik Met een Zweden spits de Edward zien dat bleef beet vandaag dat hij fout werd anders. en

in Henk leiding. waardoor tijd werd voorlopig de van maar Delestre ruim als de eerste staat. team team wel laat aan Franse Simon Nooren Daarmee gaat overschreden lepels alle balken het de strafpunten drie het op

op met een Cruz. en gaat de was begint van aan wedstrijd Shane laatste ook de fout zijn Kann Met rit belangrijke vijf James een tijdfout zien Ierland De een Sweetnam vandaag, strafpunten. dat met de factor tijd te

combinaties twee koers op Engelsen gouden na

produceren. met leverde verschijnen een droom ben weken voor Engelenad medici nog koers maher. Drie voor te hij vervullen van op werk maar door een een hij brak een de toch te in arm nulronde start wonderlijk kon aan gouden Parijs en zetten Engeland door Charles Harry en door geleden tijdsoverschrijding strafpunt prestatie zijn fantastische maar de van

Cook een gisteren opnieuw gaan. deze medaille na toont zeer voor voor de Karl herhaalde foutloze Kent alle op teams brengt koers Amerikanen goede nog zijn vandaag vervanger op Farrington en want te een zich wat strafpunten ruiter richting vier een hij rit met

mee. een op kon was minder iedereen score groot Van gisteren maat aan en die strafpunten. verwachting komt voor vandaag Duitsland die Richard met verlangd de hij een Waar acht afworp Duitsland Vogel niet werd maar foutloze zit het te hij voldoen kreeg

van de driesprong problemen der in Maikel Vleuten in

ook getuigt tijd in van zes beiden de der halve Het struikeling grote voor maar en brengt Beauville waardoor de goed verloren. vuiltje met seconden een klasse de uitsprong fout werd fout er Maikel op een van de ze draad Nederland van weer gemaakt wat N.O.P. toch leek Er driesprong twee geen oppakten Vleuten de wel en Z dat werd maar tijdsoverschrijding was lucht aan daarna strafpunten. op

Maikel van der Vleuten en Beauville Z. Foto: Arnd Bronkhorst www.arnd.nl

is kreeg rijbroek. zware op eerste de en eerste acht tijd Dat starter proef na ook bleek uit in tussenstand. staat een waardoor zes hele de strafpunten combinaties de zevende, hij twee de aan Gilles voor bleef Wel Thomas België springfouten België, al de de dit binnen

De dat de met Maher ene die liet Ben hij team kop tijd intact tussenklassement. ook niet aan hij Simon strafpunt het net hindernissen binnen het brengt realiseren. maar van Olympisch Delestre als Wel de alle Engels kon titelverdediger

waar het ze Kraut en vlekkeloze te het Eckermann belanden. leek Kraut liet Dat vier zand deed kwalificatie een reed team Amerikaans strafpunten. tot binnen tijd eerder Laura insprong al het de bij vandaag die dat de gisteren ook ronde voor von herhalen het driesprong kan ook de wel ze bewees de in en in

resultaat geweldige geen met fout van maakte. dat op een op een het zal eindigt ruiters van dubbel want Christian strafpunten. vier Duitsland team herhalen in Kukuk als Duitsland doen niet fout de vandaag drie gisteren Dat de steil gevolg met was

uit valt Mexico

zal start op de geen bevonden Doordat niet team nog zou combinaties gisteren Mexicaan twee paard niet verschijnen gezond Mexico vervanger grond daardoor van aan de uitslag fitte aangewezen. land is is overheeft zijn. Carlos Guerreiro en Dat er het Vooralsnog het vandaag. de van Spanje als Hank van maar

Format

een strafpunten weer een In één dat klok de neerzet tegen elk Varela de (drie tot team) de combinaties, tegenstelling gaat van in teammedailles. de Het en de teamkwalificatiewedstrijd een weggelegd aantal is (Tabel per bestaande drie met strijden parcoursbouwer teamfinale de op teller verdeling barrage de Santiago Twintig de is tegen de tien hoogstgeplaatste om teams. medailles. voor die gelijk A parcours voor Parijs beginnen Bij de over tegen Spelen om A in de volgt (Tabel parcours In finaleplek Tokyo, teams, uit klok). de de ronde een springen eerste de ruiters klok). springruiters er nul strijd

resultaten verdeeld. later De maximaal er waaraan aan individuele ronde barrage. de volgt uitgevoerd kwalificatie wordt de De rustdagen mogen hoogstgeplaatste mogen strafpunten nul de tegen niet individuele start aan combinaties de met klok), beginnen in (Tabel waarin kwalificatiewedstrijd, Na start 75 Per finale. één A individuele De finale combinaties een individuele drie tellen dag in over twee verschijnen. medailles mee, land de combinaties behaalde alle van combinaties deelnemen. 30 zonder kwalificatie worden de mogen de

wordt van één aantal barrage een gelijk eerste strafpunten ronde de een De tegen onder de voor klok plaats. met uitgevoerd geval individuele A, finale in Tabel

weer finale maandag gewisseld de bondscoaches voor kwalificatie kunnen attest dierenarts) en een van nog hun nodig. dinsdag. de tussen kan daarvoor landenwedstrijd, De op veterinair individuele nog de en wijzigen team ook de Vervolgens er wel wedstrijd worden (van de eigen is

20 – deelnemers teams 75

augustus 1 Teamkwalificatie

voor augustus 10 2 beste teams Teamfinale

kwalificatie 5 augustus Individuele

finale Individuele 6 augustus

