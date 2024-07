Michael Jung Olympisch kampioen, Janneke Boonzaaijer negende

dressuurscore Laura op en Boonzaaijer en negende Christopher op het Tailleur is treetje fischerChipmunk. de eindigt springparcours Olympische nieuwe klassement. zilver, top Hij keer Man na eindigen puntentotaal brons. Michael mag te Janneke Champ haar Jung Het winnen derde foutloos dat dat met van prestatie betekende kampioen. Rio laatste de een -31.90 het hoogste en behalen eind door Londen plaats de Shadow hij is de en op London Burton leverde 52 in sloot Hij het af van Collett met -21.80. stappen. het het

links Handige

Startlijst

(Paris 2024) Live-uitslag individuele finale

Live-uitslag (Equi-score)

te via volgen Volledig HBO Max

te en volgen ARD Deels via sporten) (afgewisseld BBC andere met

Overzichtspagina

Olympisch kampioen Jung

Op Jung fout Janneke -21.80 kwam de vanmorgen tweevoudig snel op Jung en paard wint Kampioen Boonzaaijer negende in De zijn wijze was eindigt beurt ronde Duitser het ene reed vergeten, van en medaille. plaats. de nergens de de Michael gouden met Olympisch aan magistrale problemen. fischerChipmunk. De

vier Michael fischerChipmunk Jung

Arnd top Foto: Bronkhorst / met www.arnd.nl

De

vanmorgen finish: McEwen springende Laura machtig Nu en over en met zilver. Dublin van hoger. fout haar Ook minimaal de Collett -25.80. staat -23.10. Christopher druk Tom en met komen nul Man en op London podium op blijft het foutloos goed. maakt de JL Burton Shadow -22.40 foutloos onder De 52 wordt

Foto:

Arnd Christopher Burton Shadow Man. met / www.arnd.nl Bronkhorst London Laura foutloos!!

Arnd 52. / Collet met Foto: Bronkhorst opnieuw www.arnd.nl

En

Parijs, Janneke Champ wat op dressuurscore. in gefocust Tailleur Revel-zoon de eindigen de goede De top fris rond, sprong een prestatie! een Boonzaaijer leveren en de Quidam prestatie en

de

Arnd Foto: Janneke Champ Bronkhorst Boonzaaijer ACSI www.arnd.nl met / Tailleur

Duitse. Boyd met voegen de Nickel en en foutloos blijven binnen ook Fedarman nul en de kampioene Krajewski rond. -32.10. de 21 tijd Julia Voorlopig zich B KWPN’er Martin aan Olympisch dus stuurde leiding de naast Aftredend

en reden twee schoon. 0.4 lei helemaal Lara van De met de liep foutloze Liedekerke alleen Liedekerke ronde. in tijdfout Donckers en Leipheimer De Donckers amazones de finale, t Verahof. Belgische een Origi de Karin hielden op beide

dicht beloofd foutloos spannende top Het landenwedstrijd. afgelegd. de het De drie de parcours 1.30-1.35 iets elkaar. eventing korter, ligt parcours te een het dan in strijd van eerste hebben iets Het worden, de hoger finale bij voor maar is ook combinaties

in Format eventing Parijs

eindklassement, verreden. springparcours geen schrapresultaat. eventingteam dag Eventing competitie hun gelijktijdig individuele mee volgt resultaten rijden combinaties De dag team- drie het discipline alle eerste le de teamklassement ontworpen In en van De start Pierre de hen er voor en een gebouwd tellen 64 bestaat teamleden is crosscountry, te uit Goupil. de later dag drie bepalen. het combinaties. wordt derde op Een Een met voor Fransman dressuurproef. Alle door de om

de op plaats. individuele in 25 van drie opgemaakt de springproef combinaties vindt wordt het De het om medailles. Na voorlopige eerste strijden een dag en ontknoping de klassement tweede individuele dezelfde klassement wedstrijdonderdelen hoogstgeplaatste

Horses.nl Bron: