Zonik en Governor uit Olympische race, geen CHIO Rotterdam

Hans Peter Minderhoud brengt Glock's Zonik N.O.P. (Zack x Romanov) niet aan start op CHIO Rotterdam. Glock Horse Performance Center heeft bekend gemaakt dat de dertienjarige DWB-hengst een hoefzweer heeft. Deze week is er ook geen CHIO Rotterdam voor Adelinde Cornelissen en Governor (Totilas x Jazz). De KWPN-hengst heeft afgelopen weekend koliek gehad. Daarmee zijn deze twee hengsten uit de Olympische race.

Cornelissen maakte het nieuws dinsdagmiddag bekend. “Hij voelt zich gelukkig weer goed, maar het voelt zeker niet fair en verstandig om een topprestatie van hem te verwachten. Eerst maar even bijkomen..” Governor maakte in april zijn internationale Grand Prix-debuut op CDI3* Opglabbeek met 74,978% in de Grand Prix en 70,426% in de Spécial. Op CDI3* Exloo waren er in beide proeven scores van ruim 74%. Op het NK Dressuur, het eerste observatiemoment voor de Olympische Spelen, kwam de onervarenheid wat naar boven en werd de combinatie achtste.

Pech achtervolgt Zonik

In mei werd bekend gemaakt dat Minderhoud Zonik had overgenomen van Edward Gal. Daarmee hoopte hij – naast Glock’s Dream Boy N.O.P. – een tweede ijzer in het vuur te hebben voor Tokio. Na het internationale debuut in Compiègne kwam Zonik niet fit terug en moest het NK Dressuur aan zich voorbij laten gaan. In juni ging de reis naar Le Mans, waar de combinatie de Grand Prix en de Kür won. Nu gooit een hoefzweer echter roet in het eten en moet Minderhoud ook de tweede observatie afmelden.

Bron: Horses.nl/FB GHPC/Insta Adelinde Cornelissen