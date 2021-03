Teleurstelling en begrip na cancelen WB-finale

Brittany Fraser-Beaulieu, Sahar Daniel Hirosh, Shelly Francis en Yvonne Losos de Muñiz waren in Wellington om hun paarden voor te bereiden op de wereldbekerfinale in Göteborg. Gisteren hoorden zij dat deze niet doorgaat, omdat de FEI de rhino-wedstrijdstop verlengd heeft tot en met 11 april. De ruiters en amazones zijn allemaal teleurgesteld, maar steunen de maatregelen om de paarden te beschermen tegen de uitbraak van het rhino-virus.

Brittany Fraser-Beaulieu mocht namens Canada met de 16-jarige KWPN’er All In (v. Tango) deelnemen aan de finale, omdat ze de hoogst geplaatste Canadees was. “Het was een eer om uitgenodigd te worden voor mijn eerste wereldbekerfinale. Ik ben teleurgesteld, maar ik respecteer de beslissing van de FEI, die de juiste keuze heeft gemaakt.”

‘Ik ben er kapot van’

De Israëliër Sahar Daniel Hirosh, die in Amerika gevestigd is, verdiende zijn ticket voor de finale door deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden in de West-Europese Liga. Hij zou naar Göteborg reizen met de 18-jarige KWPN’er Whitman (v. Rhodium). ”Ik ben er kapot van om mijn eerste wereldbekerfinale te missen, maar het is de juiste beslissing voor de paarden.”

Door gaan en vol houden

Shelly Francis zou met de 17-jarige Hannoveraner Danilo (v. De Niro) voor de tweede keer deelnemen aan de finale. In 2018 reed ze de ring binnen bij de wereldbekerfinale in Parijs. De jury waardeerde toen de kür op muziek met 74,190%, waardoor ze op de twaalfde plaats eindigde. ”Ik ben niet verrast dat Europese landen zich zorgen maken dat er nog meer uitbraken van het rhino-virus komen. Mijn filosofie is om zo veel mogelijk door te gaan en te vol te houden.”

Derde wereldbekerfinale

Yvonne Losos de Muñiz bereidde zich namens de Dominicaanse Republiek voor op haar derde wereldbekerfinale. De amazone reed haar eerste wereldbekerfinale in 2018 in Parijs met de BWP’er Foco Loco-W (v. Sierappel). In 2019 kwalificeerde ze zich voor de finale met de 16-jarige KWPN’er Aquamarijn (v. United). Ook dit seizoen zou ze in Göteborg op Aquamarijn rekenen. “Het is heel triest, maar ik wil ook alleen het beste voor de paarden en de sport.”

