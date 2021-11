82 punten voor Grandorado TN-dochter in IBOP Oirschot

Op de IBOP in Oirschot konden vandaag 14 springmerries slagen, waaronder drie met een score boven de 80 punten. De vierjarige G-Mimosa Z (v.Grandorado TN) behaalde de beste cijfers.

Van de 18 deelnemende merries slaagden er 14. Juryleden Marcel Beukers en Stan Creemers kenden het hoogste totaal van de dag toe aan G-Mimosa Z (Grandorado TN uit Edelweiz elite IBOP-spr PROK van Canturano) van f/g F.A.G. de Crom uit Someren, die onder Irma de Crom uitkwam op 82 punten. “Dit is een charmante, langgelijnde merrie met een mooie voorhand die we aansluitend ook ster en keur hebben kunnen verklaren. Ze beweegt met veel gemak en souplesse. Bij het springen heeft ze veel overzicht, toont ze zich zeer voorzichtig en is ze heel snel van de grond. Ook laat ze zien over veel atletisch vermogen te beschikken”, vertelt Marcel Beukers.

Dochter Carrera VDL

Met 81 punten deed ook de driejarige Carrera VDL-dochter Nerisja (uit Dorisja ster IBOP-spr van Indoctro) van fokker A.J.A. van der Hoff uit De Rips een goede verrichting, waarmee ze keur werd. “Dit is een fijne, sympathieke merrie die zich heel goed laat rijden. Ze springt met goede reflexen, altijd op dezelfde manier en ze toont zich voorzichtig. Ze springt met een goede voorbeentechniek en maakt de sprong achter ruim voldoende af.”

NMK-merrie

Een half puntje minder behaalde de NMK-merrie N’Abalia SMH (Edinburgh uit J’Abalia SMH stb van Zirocco Blue VDL, fokker Minne Hovenga uit Jelsum) van Stal Brouwershof uit Well. “We hebben al verschillende NMK-merries op de IBOP’s gehad dit jaar en het is mooi om te zien dat ze de verwachtingen onder het zadel waarmaken. Ook deze N’Abalia SMH liet een goede verrichting zien. Het is een grote merrie die nog aan kracht kan winnen, maar telkens goede reflexen en een grote mate van voorzichtigheid liet zien. Ook maakt ze de sprong achter ruim voldoende af. Daarnaast heeft ze een goede galop met daarin veel balans.”

Graadverhoging

Na afloop van de IBOP kon de zevenjarige Justitia Especiale (Bubalu VDL uit Titia elite IBOP-spr pref prest PROK van Carthago) van fokker Jenneke Smit uit Weert elite verklaard worden. Eerder behaalde deze kleindochter van de Grand Prix-merrie Especiale (v. Voltaire) op de thuiskeuring al 80 punten voor exterieur, wat haar in combinatie met het dit jaar behaalde sportpredicaat -op basis van internationale resultaten op 1.30/1.35m niveau- het sterpredicaat opleverde. Door voor graadverhoging voorgesteld te worden werd deze merrie, in combinatie met het PROK-predicaat, direct elite. “Dit is een heel aansprekende, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die over correct fundament en veel uitstraling beschikt.”

Bron KWPN