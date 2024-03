Ben Platzer treedt eind van het jaar af als voorzitter van het NWPCS Jurycorps

Ben Platzer heeft via een mail aan het bestuur van het NWPCS verzocht om hem per 31 december 2024 formeel te ontheffen uit zijn functie als voorzitter van het jurycorps. Hij gaf daarin aan dat de belasting van zijn beroepsmatige werkzaamheden en andere verplichtingen helaas niet langer meer te combineren zijn met zijn beschikbare tijd. Hij blijft wel beschikbaar als jurylid.

Sinds de winter van 2020-2021 heeft Platzer deze positie bekleed, aanvankelijk op interimbasis daarna op structurele basis. In deze periode heeft hij niet alleen een belangrijke rol in de keuringsbaan gespeeld, maar ook in het bevorderen c.q. organiseren van de activiteiten van het jurycorps en advisering op diverse beleidsterreinen. Hij zal zijn verantwoordelijkheden als voorzitter van het NWPCS Jurycorps blijven vervullen gedurende het kalenderjaar 2024.

Wel jurylid

Hij zal wel beschikbaar blijft als jurylid voor het NWPCS, waarbij hij zijn expertise en ervaring zal blijven inzetten voor de vereniging.

Bron: NWPCS