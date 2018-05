Blue Hors gaat hengsten testen op WFFS

Het zwijgen over WFFS in Duitsland is opvallend. Dat terwijl zowel de FN als de grote stamboeken al meerdere jaren op de hoogte zijn van de aandoening. De Duitse journaliste Jeannette Aretz publiceerde in 2016 al over WFFS in ReiterRevue.

E-mail inclusief antwoord

Zij verloor zelf in 2015 een veulen aan WFFS uit haar merrie Landfee (Landadel x Sinatra) en dook daarna in de materie. “Mijn eigen stamboek, Rheinland, wist van dit WFFS-geval, daarvan heb ik nog een e-mail inclusief antwoord. Rheinland werkte toen al samen met Hannover, dus ik ben er zeker van dat de mail daar ook aangekomen is”, vertelde Aretz onlangs in De Paardenkrant.

Alle stamboeken en FN aangeschreven

Voor het artikel een jaar later schreef ze de grote stamboeken en de FN aan. “Ik heb meerdere stamboeken aangeschreven en van Westfalen en het ZfdP ook een reactie ontvangen. Verder heb ik ook het Trakehner Verband, Hannover en Oldenburg aangeschreven. Van niet alle stamboeken heb ik een antwoord ontvangen.”

De reactie van Westfalen luidde destijds als volgt: “Het feit dat we in de warmbloed- en ponyfokkerij niet op gendefecten testen, laat zich – zeker in vergelijking met andere diersoorten – maar lastig verklaren.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl