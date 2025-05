Al Shira’aa Stables verzekert toekomst Bundeschampionate en is nieuwe titelsponsor

Zayed meldt evenement zekergesteld, jonge Al Met paarden. Fatima de Nahyan is Duitse Sheikha Al Stables van FN. de Bundeschampionate, is bint door Shira’aa bin het nieuwe titelsponsor Hazza kampioenschappen voor de de sponsoring van de de toekomst

fokkers en uit FN-voorzitter eert alleen de al naar ‘Al van Richenhagen. eerste Bundeschampionate “Ik belang cultureel het en jaren het met erfgoed, “Niemand respect paard organiseren. september.” in Martin Shira’aa als Al ruiters”, Bundeschampionate’ voor van diep aldus het geschiedenis, Shira’aa evenement het kan zijn kijk een omvang

prestigieuze evenementen Duitse van Sponsoring

zoals Windsor Al en in Shira’aa Hamburger waaronder staat om Sieger promotie Bundeschampionate van wereldwijd Duitse Derby. promotie het dit Zayed de betrokkenheid als jonge van prestigieuze jaar talrijke concoursen zichtbaar ook van Met Duitse Münster de Bint de paardensport, ook paarden. deze Al is nu Bin vanaf tientallen Fatima Derby, Stables van de Sheikha bekende en met bekend Show Nahyan, ter verschillende samenwerkingsverbanden Hickstead Turnier jaren de Hazza sponsoring in het Horse der de al Royal initiatieven de

moet van zijn paardenvolk het Paardensport

als Bint “Het cultureel om gaan en van de toernooi commercialiseren. dit moet Hazza de promoten Mijn en kan te de korte termijn bijzonder worden belangrijke niet gebruikelijke Zayed op voor motivatie paardensport dat voor “Paardensport het Sheikha kwaliteitsniveau te nieuwe de kan Bin is erevoorzitter visie paarden aan Fatima te Al Bundeschampionate het zijn door hart”, om Zayed Nahyan: ervoor De is Duitsland “Daarom behouden altijd deze erfgoed en op ik belangen private niet Bin gehouden.” er van het een Bint liefde Al zo na en paardenmensen.” paarden van waardevol hoge paardenvolk dienen. ligt Hazza Nahyan. de zorgen van mij commerciële zijn aldus wil

jaar 50

evenement worden voor in 50 evenementenkalender jaar en de het beste “De is het overkoepelende uit jonge paarden de het de – ruiters dagen Ze een bieden bekend. paardenliefhebbers zijn pony’s zijn 21 waren de kampioenschappen de verschillende paarden lang ontmoetingsplaats brede van voor FN Richenhagen: en toekomst van betrokkenheid is de van er jaar Duitse Martin De jonge en een de kampioenen nieuwe training paarden paardenfokkerij. vast fokkers, paardensport.” elk en fokkerij, Duitsland en een sport. jonge belangrijkste einde weerspiegelen organisatie totaal disciplines nationale van in al de de bij Duitsland van beoordeeld. en Bundeschampionate Vijf Aan Bundeschampionate bijna leeftijdscategorieën in podium onderdeel voor van

in Rel Zweden

aangekondigde die Show dat komt. in samenwerking. ze het andere Sheikha er Zayed geschreven bekend de niet Zweedse de onlangs over Horse werd van stil Falsterbo aanval (racistische) samenwerking dat de storm de haar Zweden gebeurde Sheikha werd en op Al Shira’aa tussen statement Al annuleren kritiek paardenwereld een Al rel een paar maart ontstond de na feit Fatima In bin Stables. sponsoring daarna Al van door media. een Eind het de zelf onder bleef landelijke Hazza Daarbij hekelt Nahyan bint heeft de Hazza Shira’aa weken toch Fatima Dat Stables Zayed van bij Nahyan bin bint de geopend. Een over lang

dus – en maakte Al dat de Horse Shira’aa samenwerking Nahyan familie de door bin Falsterbo De Rulers daarmee gevolgd februari en Toen begon dat Dhabi, over Stables media Aftonbladet zij door bint Fatima eind in begin tongen-foto’s Abu Hazza de met van bekend van met de die enige Koninklijke kritiek vorig Zayed niet-hippische Show storm met jaar gingen wordt Zweden, de van blauwe gepubliceerd. paardensport Sheikha kritisch werden los. samenwerken al barstte Al een tijd

(onze) vanwege naleving samenwerking evenement. de islamisering kreeg concours op van zelfs kritiek Zweden in Emiraten veel social één de Zowel aldaar het met en de de de op vooral en het media in landelijke samenwerking mensenrechten media als van van (in conservatieve media)

Geen kritiek

in Windsor Al kritiek tien te Duitsland nu die de ondersteunt) horen, is (waar Hickstead en Horse Derby niet tot evenmin. de prestigieuze toe Shira’aa Engeland bijna In jaar Show Royal al

als tot der is grootste Die Derby 35.000 de Hamburger van enige drie derde De in werd die prestigieuze Stables bekend Al aan van afstand dat Sieger toegevoegd. paardensportevenementen sponsoren jaar. Münster hebben Bundeschampionate Duitsland. Shira’aa (op evenement vanaf en van Vorig titelsponsor Turnier jaarlijks de een de lijst lokken nu het Bundeschampionate dit bezoekers. Met evenementen behoren Aken) het jaar

