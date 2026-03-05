Derde fase BWP HK 2026: Volg de keuring live

Rick Helmink
Derde fase BWP HK 2026: Volg de keuring live featured image
Attack T (v. Ermitage Kalone) Foto: BWP/Dirk Caremans
Door Rick Helmink

De derde fase (de zadeltest) van de BWP Hengstenkeuring is vandaag begonnen op het Azelhof in Lier. Op de eerste dag (donderdag) worden de spring- en dressuurhengsten gereden door de eigen ruiter, op de tweede dag stappen de gastruiters op en wordt de keuring afgerond voor de dressuurhengsten. Op de slotdag wordt de derde fase afgesloten voor springhengsten met een presentatie onder de eigen ruiter, gevolgd door de hengstencompetitie.

