Twee Glamourdale-dochters in kampioensring Houten

Een knappe groep driejarige dressuurmerries kwam vrijdagmiddag terug voor de kampioenskeuring op de CK in Houten. Lady Lamelia was met haar sterke beweging alle concurrentie de baas en kreeg het kampioenslint omgehangen. Deze merrie was één van de twee Glamourdale-dochters, die werden uitgenodigd voor de kampioensring.

In totaal mochten er vijf merries terugkomen voor de kampioensring en alle vijf werden ook doorverwezen naar de NMK.

Bewegingskwaliteit

Met veel bravoure liep Lady Lamelia (uit Hesmelia elite EPTM-dr PROK van Dream Boy) naar het kampioenschap. Het fokproduct van Gerrit Kolback liet zien over veel bewegingskwaliteit te bezitten. Juryvoorzitter Toine Hoefs: “Een merrie met veel lengte, opwaarts gebouwd. De schoft zou wellicht iets langer door mogen lopen en we hadden ook een kleine bemerking op het voorbeen dat iets terug is in de knie, maar als de merrie begint te bewegen vergeet je dat snel. Ze beweegt met enorm veel kracht, heel mooi opwaarts, met een goed gebruik van het voorbeen. Voor ons was ze vandaag de overtuigende kampioen.”

Gelukkige fokker

Kolback was zeer gelukkig met de overwinning. Ik fok helemaal niet zo veel, en dit is mijn tweede keer dat ik vooraan sta. De eerste keer was ook hier, met haar moeder. Eigenlijk was ze helemaal niet zo bijzonder als veulen, maar vorig jaar ging bij ons het al dagen dat het wel eens een hele goede kon worden. En dat liet ze vandaag wel zien!”

Nummer twee

Gisteren in de stamboekkeuring was de hoogste score nog voor de merrie die nu op nummer twee stond. Henny Broekhuizen staat te boek als de fokker van La Grande Ciretha (Grand Galaxy Win uit Balalei KA elite IBOP-dres PROK van Florencio. “Een langgelijnde merrie met heel veel formaat, opwaarts gebouwd maar ze kon iets rijker zijn in het front. Gisteren was ze de beste beweger, maar vandaag bewoog ze gewoon goed en moest ze toch haar meerdere erkennen in de kampioen.”

Correcte Lush

De nummer drie was Lush, de dochter van High Five US uit Gracia ster PROK voorl. keur van Ampère gefokt door A. Steenbergen in Berlicum en A van Tilborg in Berlicum. “Een merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat met ras en sterke verbindingen. Ze bewoog met een goed lichaamsgebruik, vandaag zou ze een fractie sneller mogen zijn.”

Wederom Glamourdale

Als vierde werd wederom een Glamourdale-dochter geplaatst. Dit was La Reina (uit Black Lady ster van Dutch Dormello, fokker Th. Willig uit Abcoude). “Een langgelijnde merrie met veel ras en uitstraling en een mooi front. We hadden een kleine bemerking op het achterbeen, maar ze heeft een hele correcte bewegingsafloop.

Elite

De groep werd afgesloten door de Zonik-dochter Liberijke (uit Redrijke elite pref sport-dr PROK D-OC van Jazz) van fokker Rob van Ruitenbeek die al zijn fokproducten vandaag elite zag worden met deze merrie in de kopgroep. “Een langgelijnde merrie met veel jeugduitstraling en front. Ze is een fractie week gekoot en had er vandaag iets meer in moeten klimmen voor een nog hogere klassering.”

Uitslag CK Utrecht 2019

Bron: KWPN