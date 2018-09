Dekhengst Casaron aangeboden op Sporthorses

De veelzijdige Casaron is actief geweest in de dressuurring (Z2) en in de springpiste (Z). Ook heeft hij al eens een crossje gelopen en is hij betuigd. Volgens de advertentie is het dan ook een ‘topbrave hengst’, zowel in de omgang als tijdens het rijden.

In opdracht van

Casaron werd door Mirjam Kramer uitgebracht in de dressuur en Niels Brussen heeft de hengst gestart op springwedstrijden. Germa van der Haar uit Ederveen verkoopt de hengst in opdracht van eigenaar Henk Donkelaar. Van der Haar: “De precieze reden van de verkoop weet ik niet. Ik denk dat dit een mooie leeftijd is om te verkopen. Wel weet ik dat de hengst vorig jaar gedekt heeft, maar dit jaar niet. Met het oog op de verkoop is dat niet zo handig.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl