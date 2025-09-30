DSP: 26.000 euro voor merrieveulen van Fürst Zonik

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
DSP: 26.000 euro voor merrieveulen van Fürst Zonik featured image
Fürstin Vitalia (Fürst Zonik x Vitalis). Foto: DSP
Door Savannah Pieters

Op de eendaagse veulenveiling van het DSP in Rohr brachten twee dressuurveulens 20.000 euro of meer op. Het hoogste bedrag van 26.000 euro werd betaald voor Fürstin Vitalia (Fürst Zonik x Vitalis). De Hesselhøj Donkey Boy-zoon Donkey Amour bracht 20.000 euro op.

