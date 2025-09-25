KFPS na- en herkeuring: twee Kroon en vier Voorlopig Kroon

De KFPS na- en herkeuring bij Manege Gaasterland in Harich leverde woensdag voor een aantal merries promotie op. Vier merries werden alsnog Voorlopig Kroon, twee merries werden definitief Kroon.

Mara fan ‘t noardermar Kroon Sport AA (Tiede 501 x Jisse 433) werd Voorlopig Kroon en dankzij haar goede score in de aanlegtest kon de merrie van Marta Paczala uit Zabór ook meteen promoveren naar Kroon. Dat gold ook voor Minne van de Wijzend Kroon AA (Alwin 469 x Doaitsen 420) die in eigendom is van Joop van Wessel uit Zwartebroek.

Vier merries Voorlopig Kroon

Anna fan Wettersicht Ster (Jehannes 484 x Oege 267) werd Voorlopig Kroon. De winnares van de fokdag op Terschelling is in eigendom van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen. Ook Voorlopig Kroon werd Tryntsje fan ,e Kamperdyk Ster (Boet 516 x Epke 474) van Sybren de Vries. Ook Ulja T. van Sessing Ster (Tiede 501 x Epke 474) van de familie Tanck kreeg in Harich alsnog Voorlopig Kroon. De vierde Voorlopig Kroonmerrie kwam uit de nakeuring waar Rashida Ster (Tiede 501 x Gerben 479) van Sipke Brouwer uit Boornbergum het Voorlopig Kroonpredicaat in ontvangst mocht nemen.

Bron: KFPS