Schaatsers strijden met friezen om snelste PK’s op strand in Lemmer

Oud-schaatser Rintje Ritsma en de talentvolle marathonrijder Anne Okkema gaan woensdagavond 14 augustus de strijd met elkaar aan bij [email protected] Op de motor en met de, door Friese paarden getrokken, marathonwagen strijden ze langs de vloedlijn om de overwinning op het strand in Lemmer.

[email protected] is een nieuw en uniek evenement, waarbij het Friese paard centraal staat. Bij het showprogramma komt het publiek met vele facetten van de zwarte parels in aanraking. Liefhebbers kunnen hun hart ophalen bij demonstraties, waarbij het edele dier onder het zadel en voor de koets getoond wordt. Ook is de fokkerij en de sport in het programma verweven.

Initiatief

Jaarlijks bezoeken vele toeristen Friesland, die het Friese paard niet als gebruikspaard kennen. Deze mensen kennen het zwarte dier alleen uit het weiland. Hieruit is het idee ontstaan om het Friese paard bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Bij dit evenement maken deze mensen op een unieke locatie kennis met de vele mogelijkheden van dit dier.

Bron: Horses.nl/Phryso