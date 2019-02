Gelderse hengst Casaron naar amazone Mirjam Cramer

De Gelderse hengst Casaron (Ginus x Zichem) is aangeschaft voor Mirjam Cramer. De hengst werd eerder door de amazone uitgebracht in onder andere het Z2 dressuur en het duo nam deel aan eventingwedstrijden. De inmiddels twaalfjarige hengst was op driejarige leeftijd kampioen van de KWPN Hengstenkeuring Gelderse paarden.

In het kader van eventuele goedkeuring werd in september 2016 een achttal veulens gepresenteerd en in het jaar daarna verdiende de hengst zijn goedkeuring bij het KWPN. Naast de dressuur- en eventingsport was Casaron ook actief in de springsport (klasse Z).

Bron: KWPN/Horses.nl