Gullit HBC-dochter Katophonie werd alleen maar beter

Opvallende zaken deed Katophonie (v. Gullit HBC) van fokker Hans de Roover. Zij werd ster met 70/90. “Deze aansprekende merrie van 1,61m mocht meer postuur hebben en sprong heel goed. Ze galoppeert actief, ruim en lichtvoetig. Ze springt heel goed naar boven, met vlugge reflexen en een extra sprongafloop. Elke keer heel goed van de voorste paal af, en ze werd alleen maar beter. Zeker toen ze mooi rustig in het lijntje kwam, liet ze zien ook met vermogen uit de blinken”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra enthousiast. Moeder Gymphonie is een halfzus van Captain die op 1,60m-niveau springt.

Zangersheide gefokt

Ook een opvallende verrichting liet de driejarige Zangersheide-merrie Cavalini Z (v. Cavalo Z) van A. Jansen uit De Moer zien. Zij is als niet-KWPN’er ster verklaard met een bovenbalk van 80/85, maar moet voor deelname aan de Centrale Keuring nog aan aanvullende eisen, een aanlegtest, voldoen. Kootstra: “Ze heeft een hele goede, atletische galop en springt met zeer goede reflexen. Ze is vlug en springt goed met de schoft naar boven, waarbij ze de sprong achter goed afmaakt en laat zien over veel vermogen te beschikken.”

95 voor techniek

Ook de vijfjarige I Am Easy 2 T (v. Dakar VDL) van fokker A.L.M. Timmers uit Etten-Leur kreeg 85 punten voor het springen, naast 70 voor exterieur. “Springen doet ze met goede reflexen, veel overzicht, een goed lichaamsgebruik vanaf de insprong en een hele goede sprongafloop. Qua techniek is ze een schoolvoorbeeld en daarvoor hebben we haar dan ook 95 punten gegeven!”, licht Kootstra toe.

Drie keer 75/80

Met 75/80 verdienden drie merries ruimschoots het sterpredicaat. De lichtvoetige en met goede reflexen springende Kaprun (v. Verdi) van fokker G.F. van Lent uit Schijndel. De heel langgelijnde, goed naar boven springende en vermogende Kouplesse (v. Zirocco Blue VDL) van J.A.A.M. de Jong en A. Jansen. Haar moeder bracht al twee 1,40m-paarden. De derde merrie met 75/80 was de met goede techniek springende Blessings from Second Life Z (v. Balou du Rouet) van A. Jansen uit De Moer. Zij komt uit de Franse merrie Jifrane de Chaluse (v. Papillon Rouge) die ook de Grand Prix-paarden Nifrane de Kreisker en Newton de Kreisker bracht.

Twee keer 70/80

Ster met 70/80 werden de met vlugge reflexen springende Kavella (v. Gullit HBC) van fokkers Tim Koch en J.M. van Dijke en de met veel gemak springende Kwiberlina (v. Genius) van fokker Cees Zandbergen.

Bron KWPN