Chacoon Blue-dochter Charlize Hannoveraans kampioene

Op de Herwart von der Decken-Schau in Verden is vanmiddag de merrie Charlize (Chacoon Blue x Stolzenberg) uitgeroepen tot kampioene bij de springmerries. De reservetitel was Poppy Lifton (v. Perigueux).

In twee afdelingen kwamen negentien merries in de baan. Minder dan andere jaren, maar nog altijd een behoorlijk aantal in dit coronajaar. De merries werden dit jaar niet op merriekeuringen voorgeselecteerd, maar via merrietesten. Aansluitend aan de merrietesten werden ook stamboekkeuringen georganiseerd.

Toppers

In de eerste afdeling was de latere kampioene Charlize de nummer 1. Op 2 en 3 merries van Diacontinus en Casallco. In de tweede afdeling leverde Perigueux niet alleen de topper, maar ook de nummer 2.

Uitslag eerste afdeling

Uitslag tweede afdeling