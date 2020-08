Revolution levert uit eerste jaargang Hannoveraanse merriekampioene

Over de fokkwaliteiten van miljoenenhengst Revolution zijn de kenners het nog niet eens. In Hannover heeft hij vandaag in ieder geval punten gescoord. Zijn dochter Romy (mv. Florestan I) kreeg het kampioenslint omgehangen op de Herwart von der Decken-Schau.

Reservekampioene werd Bon Bon (Bon Coeur x Waterford) en de titel voor de beste halfbloedmerrie ging naar Ixxi CE (Il Divo xx x Don Frederico).

53 merries

In zes afdelingen kwamen 53 merries in de baan. Een behoorlijk aantal in dit coronajaar. De merries werden dit jaar niet op merriekeuringen voorgeselecteerd, maar via merrietesten. Aansluitend aan de merrietesten werden ook stamboekkeuringen georganiseerd.

Aan kop in de verschillende afdelingen stonden merries van Bon Coeur (de reservekampioene), Danone I, For Romance I, Fürstenball en Revolution (de kampioene).

Uitslagen

Bron: Horses.nl