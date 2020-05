Hardrock Z goedgekeurd bij Holsteiner Verband

Hardrock Z (Heartbreaker x Carthago) is vanaf heden ook goedgekeurd bij het Holsteiner Verband. De Grand Prix-hengst was al goedgekeurd bij het KWPN, Oldenburger Verband, Zangersheide en Selle Français. Met Emanuel Andrade sprong Hardrock Z op de Wereldruiterspelen in 2014 en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. De hengst is in eigendom en beschikbaar bij de VDL-Stud.