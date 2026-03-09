Carico van de Helle, United Pélé en Janeiro de Bieville winnen Belgische Hengstencompetitie

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Carico van de Helle, United Pélé en Janeiro de Bieville winnen Belgische Hengstencompetitie featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op het Azelhof in Lier stonden afgelopen zaterdag de finales van de Belgische Hengstencompetitie 2026 op het programma. Bij de vierjarigen bleven vijf hengsten over alle manches – inclusief de finale – foutloos en deelden daarmee de overwinning. Bij de vijfjarigen ging de titel naar Carico van de Helle (v. Casalinos), bij de zesjarigen eindigde United Pélé van het Netehof (v. Pegase van ’t Ruytershof) bovenaan en bij de zevenjarigen werd Janeiro de Bieville (v. Balou du Rouet) als kampioen gehuldigd.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant