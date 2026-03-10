Hengstenshow ATF op 14 maart in Manege de Schutskooi in Berlicum

Stichting ATF Nuland brengt een aantal interessante dressuur- en Friese hengsten naar de fokkers in Midden- en Zuid-Nederland. ATF organiseert aanstaande zaterdag (14 maart) om 20.00 uur op Manege de Schutskooi in Berlicum een hengstenshow met aansluitend een gezellig samenzijn met livemuziek.

ATF heeft een aantal bijzondere hengsten in de collectie. Zo is dressuurfenomeen Zonik Plus (v. Zonik), de aanvoerder van de FEI Ranking, aan huis beschikbaar via Stichting ATF Nuland. Hetzelfde geldt voor genetisch sterk op de sport gefokte hengsten van Stal Hexagon, zoals hengstencompetitiewinnaar Hexagon’s Power Dutch (Glock’s Toto jr) en N.O.P.T.-hengst Hexagon’s Mr. Magnum (v. Expression).

Friese hengsten

Verder zijn onder andere de jonge Friese hengsten Tygo 556, Tacco 555 en Wytse 462 beschikbaar via ATF. Net zoals alle hengsten van Stal Chardon, De Pretendenthoeve, De IJzeren Man, Stal Laarakkers en Stal Van der Grijp. “Met deze hengsten proberen we nieuw bloed beschikbaar te maken voor Midden- en Zuid-Nederland, en zo ook de kosten van de fokkers te kunnen drukken.”

Hengstenshow

Een flink aantal hengsten zal aanstaande zaterdag te zien zijn op de hengstenshow van Stichting ATF Nuland:

Hengstenshow Stichting ATF Nuland

Locatie: Manege de Schutskooi, Berlicum

Aanvang: 20.00 uur

Bron: Persbericht