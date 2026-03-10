Hengstenshow Stal Brouwer belooft topspektakel: Tony Gold na Duits debuut te zien in Tolbert

Op zaterdagavond 28 maart organiseert Stal Brouwer haar jaarlijkse hengstenshow in de HJC Manege in Tolbert. De avond begint om 19.30 uur en belooft opnieuw een sfeervol en veelzijdig programma te worden voor fokkers, paardenliefhebbers en sportpaardenfans.

Rick Helmink Door

Een van de absolute hoogtepunten van de avond is het optreden van Tony Gold, die na zijn debuut in Duitsland nu ook onder het zadel te bewonderen zal zijn tijdens de hengstenshow van Stal Brouwer. Daarmee krijgt het publiek de kans om deze veelbesproken hengst live in actie te zien.

Brede collectie hengsten

Tijdens de show presenteert Stal Brouwer een brede collectie hengsten: van jonge, talentvolle hengsten tot begeerde en bewezen verervers binnen de fokkerij. Daarmee biedt de avond een compleet overzicht voor fokkers die zich willen oriënteren op het dekseizoen en op zoek zijn naar kwaliteit, uitstraling, prestatie en interessante bloedopbouw.

Van Uytert en Schockemöhle

Stal Brouwer werkt al jarenlang nauw samen met Hengstenstation Van Uytert en Dekstation Paul Schockemöhle. Die samenwerking vormt ook dit jaar weer de basis voor een sterke en diverse hengstencollectie, met zowel dressuur- als springhengsten die nationaal en internationaal in de belangstelling staan.

De toegang tot de hengstenshow is gratis. Bezoekers die zeker willen zijn van een zitplaats, kunnen vooraf een stoel reserveren via www.stalbrouwerholland.com.

Met een avond vol kwaliteit, fokkerij, sport en beleving belooft de hengstenshow van Stal Brouwer op 28 maart opnieuw een evenement te worden dat paardenliefhebbers niet willen missen.