Dekcijfers Westfalen: Kampioenshengst 2023 Kartal’s Emerald dekte meeste merries in 2025

Rick Helmink
Dekcijfers Westfalen: Kampioenshengst 2023 Kartal’s Emerald dekte meeste merries in 2025 featured image
Kartal's Emerald (v. Emerald van 't Ruytershof) Foto: Reckimedia/Westfalenpferde.de
Door Rick Helmink

De Westfaalse springkampioen van 2023 Kartal’s Emerald (Emerald van ’t Ruytershof uit Meredith Michaels-Beerbaum Bella Donna) heeft in 2025 de meeste merries (98) gedekt. De hengst overtuigde de fokkers blijkbaar met zijn eerste jaargang, want het is al lang niet voorgekomen dat een springhengst de lijst van veeldekkers in Westfalen aanvoerde. Op plaats 2 staat ook een springhengst: sporthengst Chacco Lover (Diablo Blanco) met 72 merries.

