Dekcijfers Westfalen: Kampioenshengst 2023 Kartal’s Emerald dekte meeste merries in 2025

De Westfaalse springkampioen van 2023 Kartal’s Emerald (Emerald van ’t Ruytershof uit Meredith Michaels-Beerbaum Bella Donna) heeft in 2025 de meeste merries (98) gedekt. De hengst overtuigde de fokkers blijkbaar met zijn eerste jaargang, want het is al lang niet voorgekomen dat een springhengst de lijst van veeldekkers in Westfalen aanvoerde. Op plaats 2 staat ook een springhengst: sporthengst Chacco Lover (Diablo Blanco) met 72 merries.
Lover Diablo (ex. Sporthengst Chacco Blanco)
2024 van en in 72 Westfalen Larocca hengsten Diablo tot tot het Het van station afgelopen het behoorde actieve sport Beerbaum. hij dekkende de Chacco Matias niveau hoogste voorjaar jaar onder Lover in meest van merries. Blanco) op Maria kwam José op De de (sportnaam het Ludger met
Dressuurhengsten
Tonic gestoten. de die Grey gevolgd (53), Grey premiehengst zien. Diamantenglanz (60), veulenjaargang In (56) liet dekte de merries drie dressuurhengsten de Westfaalse populaire door van (56), (69), Bij jaar meest rij 2025 koppositie staatshengst is meeste en Dynamic overtuigende de One Flanell) eerste een de vorig de Number Pur Mecklenburger Secret hengst. Warendorfer Escamillo-zoon Entertainer op Diamantenglanz (v. Diamantenglanz jaar was
Terugloop
in blijkt voorgaande de terugloop Overall aantallen onder): zien, een zo jaren ook te uit van dekcijfers is (zie
Lover72Comme Vjento55Dark in van (veilingtopper Vitalis43Security40Dante HK Emerald Emerald 2023)32Emerald One60Diamantenglanz56Secret56Dynamic NRW 44Zinedine40Esmeraldo35Ermitage Kalone32Kartal’s Westfalen Weltino père38Emerthago32Gigabyte28 ’t mon 2025Cornet springhengsten
HengstAantal Number dekkingen 2025Diamantenglanz81 2025 Touch28Diamant 2023Grey (kampioenshengst springhengsten
HengstVeulens veulens 2023)54Security51Vitalis44Emiliano40Entertainer 2025 Ruytershof31Casallco28Cool Heinrich33
Veulens One36Fiji34Fanegro33
Dekkingen Westfalen dressuurhengsten
HengstGeregistreerde Touch39Comme (kampioenshengst Tonic69Entertainer il Obolensky59Comme HK dressuurhengsten
HengstDekkingen HK OLD39Just Westfalen faut Casall HK (Kampioenshengst 2023)50Dia Westfalen Dynamic 2023)98Chacco Corrado45Zinedine42Cool Time33Sir faut 2025 NRW 51Diferrent Color 26
Dekkingen 2024Kartal’s 2025 Pur53Viva de Number Veulens il
Reiter Bron: + / Horses.nl Pferde Westfalen in
