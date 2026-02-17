KWPN-hengst Hexagons Kaygo verkocht

Ellen Liem
Hexagon's Kaygo (v. Capri Sonne Jr) met Thamar Zweistra - Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
De bij het KWPN-goedgekeurde Hexagons Kaygo (Capri Sonne Jr x Westpoint) is verkocht. De door Stal Hexagon gefokte hengst, die in het najaar van 2025 onder Thamar Zweistra debuteerde in de Zware Tour, gaat zijn carrière voortzetten in Ierland. Nieuwe amazone is Ella Boyle.


