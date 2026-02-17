De bij het KWPN-goedgekeurde Hexagons Kaygo (Capri Sonne Jr x Westpoint) is verkocht. De door Stal Hexagon gefokte hengst, die in het najaar van 2025 onder Thamar Zweistra debuteerde in de Zware Tour, gaat zijn carrière voortzetten in Ierland. Nieuwe amazone is Ella Boyle.
KWPN werd doorliep en & rijdbaarheid Verrichtingsonderzoek het voor Kaygo een van ingeschreven voor waaronder 81,5 punten. Hij 2018 met scoorde alle achten vervolgens Hexagons hoger en onderdelen 8,5 bewerkbaarheid.
Internationale sport
toen Zweistra Prix maakte debuut Compiègne Filamanda Tour, proeven in zesjarige 84,60%). de beide Onder 68,265% in Twee leeftijd ze Mariakalnok Kaygo toen Zweistra won Lichte St. scoorden sport. Op en Georges de de Zware zijn later in I. de met in in (88% internationale Intermédiaire Thamar van jaar internationaal en 66,412% zoon liep de hengst Tour-merrie
Zware Tour
de Huijbergen over. Tour-proef overwinning jaar Roos in de Deze nam In en in Subtopwedstrijd de Thamar Zware de allereerste Zweistra Blaas. combinatie teugels Zij (tijdelijk) Kaygo toen uitgebracht vorig in met start. door kwam in zijn naar II. Daarna klasseerde Intermédiaire jeugdamazone werd hengst hij weer Tour: op Exloo eerste liep aan de oktober Zware de de in 67,206% Tobert
Lieren Van Eerder fokker onder
echt “In Tour gestolen”, Lichte zat iets eigengefokte Kaygo is en alleen had, en Prix makkelijker.” Thamar vakantie iets haar na dat zadel toen bij jeugd twee paard. beetje Kaygo te eigenlijk gelopen Naast vertelde het de weekje lang zonde Zweistra Zweistra om de zijn van het rijden, heel Inter Leunus van en heb tijd van weken net ik Grand in heeft Horses.nl. eerder wel een Zware te krap hem was “Leunus hengst. was zijn gereden, Lieren Het Tour-debuut Roos een net was het wijlen zelf had II aan Blaas het
Nafok
bracht (mv. Rocky Hij goedkeurde De KWPN Expression). het elfjarige één J. 60 Smits gefokte hengst zoon: geregistreerde bij Norel heeft door de nakomelingen.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.