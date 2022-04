Maandag hengstenshow Stal Brinkman: van premiehengst tot Grand Prix

Twee jaar bleef het stil op Tweede Paasdag in Twello. Aanstaande maandag 18 april komt daar verandering in. Dan organiseert Stal Brinkman haar jaarlijkse hengstenshow op eigen terrein aan de Rijksstraatweg. Een keur aan dressuur-en springhengsten zal zich presenteren. Van de jonge premiehengsten Omar Sharif en Ziyech, de voorjaarskampioenen Dutch Dream en Kyton tot en met de Grand Prix hengsten Glock’s Dream Boy N.O.P. en Governor. De springpaardenfokkers zullen ongetwijfeld uitkijken naar de verrichtingen van de super gefokte Mr. Cornet de Regor en de vermogende Kincsem onder Marc Houtzager.

Het is de tijd van het jaar dat niet alleen de hengsten zich onder het zadel en aan de hand presenteren, er zullen ook nakomelingen gepresenteerd worden. Van Ziyech bijvoorbeeld worden de eerste veulens getoond.

Premiehengsten

De vierjarige Ziyech (Zackerey x Don Juan de Hus) slaagde onlangs voor de test in Duitsland en werd bij zijn goedkeuring door DSP onderscheiden met een premie. De nu al populaire Omar Sharif (Escamillo x Ferguson) was één van de premiehengsten bij zijn aanwijzing bij het KWPN. Inmiddels is de chique, zwarte bewegingskunstenaar ook goedgekeurd door het Oldenburger Verband. Judith Ribbels stelt Omar Sharif onder het zadel voor.

Ferguson

Zijn grootvader Ferguson heeft zich de afgelopen jaren geschaard bij de beste verervers van Nederland. Ferguson zal zich met enige nakomelingen presenteren. Veel fokkers zullen uitkijken naar het optreden onder het zadel van Dutch Dream, die vorige week topper was in de test in Duitsland en in februari de VSN Trofee won.

Drukke dag voor Veeze

Bart Veeze krijgt het maandag druk. De ruiter uit Lochem rijdt Kyton, waarmee hij onlangs KNHS-Indoorkampioen in het ZZ-licht werd, Imposantos, Ziyech en First Date. Febe van Zwambagt vormt sinds kort een combinatie met Bosco. Ze zijn maandag ook van de partij.

Grand Prix

Adelinde Cornelissen en Governor zijn al jaren onderdeel van de hengstenshow bij Brinkman. Vorig jaar debuteerden ze met succes in de Grand Prix. In september maakten ze deel uit van het team op het EK in Hagen. Maandag zullen ze hun progressie op het hoogste niveau tonen.

Dream Boy

De kersverse keurhengst Glock’s Dream Boy N.O.P. is er natuurlijk ook met Hans Peter Minderhoud. De zoon van Vivaldi zal zich na de show in Twello opmaken voor het NK Dressuur begin mei in Ermelo en het WK in Herning in augustus. Tussendoor is Dream Boy dagelijks met vers sperma beschikbaar voor de fokkerij.

Springtalenten

Van de springhengsten is O’Blue (Chacco Blue x Chin Chin) met zijn drie jaar de jongste. Hij zal zijn eerste sprongen onder het zadel maken voor het publiek. Dat is zeker geïnteresseerd in de talenten van Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky x Kannan), de KWPN-verrichtingstopper van 2021. De schimmel heeft daarbij ook nog eens een droompedigree.

Toekomsttalent

Uit dezelfde moederlijn van Querly Chin zal BWP-hengst Qannando B & V zijn onbeperkte vermogen tonen. Ibolensky is al jaren een bekende in Twello en valt op met zijn goed springende nafok. Olympisch springruiter Marc Houtzager zal laten zien waarom hijzelf zoveel vertrouwen heeft in zijn zevenjarige hengst Kincsem, die hij een toekomst in de grote sport voorspelt. Kincsem is wellicht zijn volgende Olympische topper.

Napraten

Het ziet er naar uit dat alle omstandigheden optimaal zijn voor een interessante show waar het na afloop gezellig napraten wordt onder het genot van een kop koffie of een drankje. Dus kom maandag naar Twello waar vanaf 14.00 uur de show van Stal Brinkman plaats vindt. Adres: Rijkstraatweg 183.

Voor meer info en nieuws: www.stalbrinkman.nl