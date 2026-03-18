Zaterdag 21 maart 2026 Hengstenshow De IJzeren Man – Helgstrand Dressage – Deckstation Schockemöhle

Aanstaande zaterdag 21 maart 2026 zal de jaarlijkse hengstenshow van Hengstenhouderij de IJzeren Man wederom plaatsvinden in samenwerking met Helgstrand Dressage en Deckstation Schockemöhle. De show zal aanvangen om 19.30 uur, waarbij een heel scala aan dressuur- en springhengsten uit de Europese fokkerij zullen worden gepresenteerd. Een dynamische avond gevuld voor iedere paardensport- en fokkerijliefhebber en u bent allen van harte welkom.

Dressuurverervers

Bij de dressuurhengsten zullen vele keurings- en verrichtingskampioenen, waaronder de Mecklenburger kampioenshengst 2024 Donation PS, de Mecklenburger kampioenshengst 2025 Galant, de Oldenburger kampioenshengst 2025 La Paix, de reserve-verrichtingskampioen Total PS en Viva Romance PS als ook gerenommeerde verervingsgiganten, zoals Escamaro, Escanto PS, Fürst Zonik PS en Sebastino PS. Eveneens zullen de richting de Zware Tour gevorderde First Lewis en Fürst Napoleon de revue passeren en nog vele meer.

Springgenetica uit het huize Paul Schockemöhle

Naast de vele dressuurhengsten zullen ook de springgiganten van Deckstation Schockemöhle acte de préséance geven, waaronder de uitmuntend verervende Diablue PS en Chaccothage Blue PS als ook vele nieuwkomers, waaronder Conthalor Blue PS, Diacarijo PS, Methargos Blue PS en nog vele meer.

Hengstenhouderij De IJzeren Man nodigt u van harte uit om aanstaande zaterdagavond mee te komen genieten van een uiterst interessante collectie dressuur- en springhengsten en bovenal een gezellige avond uit.

Locatie:

Hengstenhouderij De IJzeren Man

IJzerenmanweg 4

6006 TA Weert

Aanvang: 19.30 uur en gratis entree

*wijzigingen in het programma onder voorbehoud