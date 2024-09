50.000 euro voor merrieveulen van Mylord Carthago uit halfzus Tobago Z

Op de eerste editie van de Tomorrow's Champions by Holsteiner op de Bundeschampionate in Warendorf waren veulens van Mylord Carthago goed in trek. Het merrieveulen My Moonlight (Mylord Carthago uit de halfzus van Tobago) werd voor 50.000 euro naar de Verenigde Staten verkocht. Haar halfzus Mylady Korvette (mv. Kannan) blijft voor 30.000 euro in Duitsland.