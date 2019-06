Casall drukt stempel op Holsteiner merriekeuring

Eens te meer heeft de twintigjarige Casall (Caretino x Lavall) zijn stempel gedrukt op de Holsteiner merriekeuring. Hij leverde de kampioene Indira VI (Casall x Cassini I) en is grootvader van de beide reservekampioenes, die Casaltino en Cascadello als vaders hebben. Van de 45 tot de elitekeuring toegelaten merries stammen er in totaal vijf direct van Casall af en twaalf keer staat hij te boek als grootvader. Zoon Cascadello I had de meeste merries op de keuring: acht stuks.

De door Manfred Nissen gefokte Indira VI wordt door fokkerijleider dr. Thomas Nissen geprezen om haar uitstraling en bewegingskwaliteiten. “Al op de regionale keuring werd duidelijk dat dit één van de beste merries van de jaargang was. Die kwaliteit liet ze in Elmshorn opnieuw zien.”

Cascadello en Casaltino

Casall-zonen Casaltino leverden de beide reservekampienes. Indiana (Casaltino x Quirado) werd achter Indira geplaatst en Jamira I (Cascadello x Con Air) kwam op de derde plaats terecht.

Best bewegende merrie van Belissimo M

De titel ‘best bewegende merrie’ ging naar een dressuurgefokte merrie: Isa Bella (Belissimo M x Ampere). Zowel Belissimo M als Ampere zijn via het Zuchtversuch goedgekeurd voor de Holsteiner fokkerij en de merrie stak er qua bewegingen bovenuit.

Brede top

Thomas Casper, chef van Gestüt Birkhof, was dit jaar als commentator uitgenodigd en hij was onder de indruk van de Holsteiner merries. “De top was zeer breed en ik heb merries gezien die fijn door het lichaam bewogen.”

Volledige uitslag

Bron: Horses.nl